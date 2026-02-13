¿Cuándo se declara una epidemia? Claves técnicas ante la desinformación sobre el VIH en el país

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Recientemente, en medios de comunicación y redes sociales se difundió la versión de que en la República Dominicana existía una epidemia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), información que fue rápidamente desmentida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud Pública del país.

A propósito de esta situación, compartimos las condiciones técnicas y epidemiológicas que deben darse para que se declare formalmente una epidemia.

Según explicó el doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva, desde el punto de vista epidemiológico, una epidemia se define cuando el número de casos de una enfermedad supera claramente lo esperado para una población, en un período y lugar determinados.

“Eso implica tres elementos técnicos fundamentales: primero, una línea de base histórica; segundo, un aumento sostenido y estadísticamente significativo por encima de esa línea; y tercero, evidencia de transmisión activa que esté cambiando el patrón habitual de la enfermedad”, detalló.

El galeno subrayó que, en el caso de la República Dominicana, el VIH no es una enfermedad emergente ni nueva, sino una condición endémica presente de manera constante en la población desde hace décadas.

“Es decir, está presente de manera constante en la población desde hace décadas. Su comportamiento se analiza con indicadores específicos: tasa de incidencia (nuevos diagnósticos), prevalencia, mortalidad y cobertura de tratamiento antirretroviral”, puntualizó.

Doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva.

Asimismo, Eladio Pérez agregó que un aumento puntual de diagnósticos no significa automáticamente una epidemia. “Puede deberse a mayor tamizaje, ampliación de pruebas comunitarias, mejora en los sistemas de notificación o campañas focalizadas. Desde el punto de vista técnico, más pruebas pueden generar más casos detectados sin que necesariamente esté aumentando la transmisión”, declaró.

Continuó: “Para declarar formalmente una epidemia, se requiere evidencia sólida de que hay un incremento real en la transmisión, confirmado por vigilancia epidemiológica, análisis de tendencias y evaluación territorial. Además, esa declaración suele acompañarse de recomendaciones técnicas específicas, movilización de recursos y, en algunos casos, declaratorias administrativas”.

Indicadores reflejan mejoras

De igual forma, el viceministro de Salud Colectiva indicó que el país continúa mostrando avances sostenidos en la Respuesta Nacional al VIH, con indicadores que reflejan mejoras tanto en diagnóstico como en prevención y reducción de la mortalidad, según los datos más recientes del Sistema de Registro Nominal de Atención Integral (SIRNAI) del Servicio Nacional de Salud (SNS), con corte al 30 de octubre de 2025.

“De acuerdo con la Estimación Nacional 2023, en el país viven aproximadamente 84,000 personas con VIH. De estas, 80,243 conocen su diagnóstico, lo que representa un 95.53 %, superando la meta del primer 95 establecida por ONUSIDA dentro de los objetivos globales 95–95–95”, pronunció.

Tratamiento y supresión viral

El doctor destacó que, actualmente, 56,772 personas reciben tratamiento antirretroviral activo, lo que equivale al 67.59 % del total estimado de personas que viven con VIH en el país. Asimismo, afirmó que 49,913 personas presentan supresión viral confirmada, lo que representa un 59.42 % de cobertura nacional.

“En términos de cumplimiento de las metas 95–95–95:

• Primer 95 (personas que conocen su diagnóstico): 100.56 % respecto a la meta.

• Segundo 95 (personas diagnosticadas en tratamiento): 79.89 %.

• Tercer 95 (personas en tratamiento con carga viral suprimida): 69.30 %”, subrayó.

Prevención combinada y expansión de PrEP

En el ámbito preventivo, el miembro de Salud Pública sostuvo que se ha ampliado la disponibilidad de la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), una estrategia altamente efectiva para reducir el riesgo de infección. “Actualmente, 16 centros de salud ofrecen este servicio de manera gratuita y oportuna”, comunicó.

“Un total de 6,839 personas utilizan activamente PrEP en el país, lo que refleja el fortalecimiento de una estrategia preventiva basada en evidencia científica”, añadió.

Un mensaje claro frente a la desinformación

Eladio Pérez señaló que, la desinformación puede generar alarma innecesaria y estigmatización, especialmente en una condición como el VIH, donde el estigma es uno de los principales obstáculos para el control.

“Las decisiones en salud pública no se toman por presión mediática, sino por análisis epidemiológico riguroso. Y en temas sensibles como el VIH, la prudencia técnica es tan importante como la transparencia”, informó.

“Estos resultados muestran que el VIH en la República Dominicana está siendo abordado con una respuesta estructurada, basada en datos y alineada con estándares internacionales. La evidencia disponible no respalda narrativas alarmistas” agregó.

Además, Pérez expresó que el enfoque debe continuar centrado en diagnóstico oportuno, tratamiento continuo, prevención combinada y reducción del estigma, elementos fundamentales para consolidar los avances alcanzados y proteger la salud de la población.