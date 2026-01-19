Día de Martin Luther King: ¿Cómo su lucha pacífica transformó a Estados Unidos?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Nació en un mundo dividido entre blancos y negros, en una época en la que la discriminación por el color de la piel era el pan de cada día. Pero en lugar de dejarse consumir por el rencor, eligió el camino más difícil: la lucha pacífica por la igualdad y los derechos civiles de los afroamericanos.

Ese hombre fue Martin Luther King Jr., uno de los líderes más influyentes del siglo XX. Su legado se materializó en avances históricos como la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley del Derecho al Voto de 1965, dos pilares fundamentales para derribar la segregación racial en Estados Unidos. Hacia finales de la década de 1960, amplió su lucha para incluir la erradicación de la pobreza que afectaba a la comunidad negra.

Hoy, 19 de enero, se conmemora el Día de Martin Luther King Jr., que se celebra cada tercer lunes de enero en Estados Unidos, por ser una fecha cercana a su cumpleaños, el 15 de enero de 1929. Nacido en Atlanta, Georgia, King es recordado por su liderazgo en favor de los derechos civiles y su firme oposición a la desigualdad racial.

Tengo un sueño: su discurso más memorable

Uno de los momentos más memorables de su vida fue su discurso “I Have a Dream” (“Tengo un sueño”), pronunciado el 28 de agosto de 1963 ante más de 200,000 personas en Washington, D.C., durante una histórica manifestación por el trabajo y la libertad. Aquel día, desde las escalinatas del monumento a Abraham Lincoln, un joven pastor bautista conmovió a toda una nación.

En su discurso, King evocó la Proclamación de Emancipación firmada por Abraham Lincoln cien años antes, lamentando que, pese a ella, “el negro aún no es libre” y seguía siendo “un exiliado en su propia tierra”. Su mensaje no fue de odio, sino de esperanza: soñaba con un país donde negros y blancos convivieran en igualdad, justicia y fraternidad.

Lo que inmortalizó a Martin Luther King no fue solo su elocuencia, sino su filosofía de resistencia pacífica. Creía firmemente que el odio solo engendra más odio, y que la justicia debía conquistarse sin violencia, sin contaminar el corazón con rencor.

En 1964, a los 35 años, Martin Luther King Jr. recibió el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, su vida fue truncada de forma brutal: fue asesinado en 1968 en Tennessee, donde había acudido a apoyar una huelga de basureros norteamericanos.

Celebración en EE.UU.

Desde 1983, su día es considerado feriado federal en Estados Unidos. Durante esta fecha, miles de personas participan en actividades comunitarias, jornadas de servicio, homenajes y marchas, siguiendo el ejemplo de servicio y compromiso social que caracterizó su vida.

Durante los días feriados federales las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado están cerrados, según el Gobierno de USA.