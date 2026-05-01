Día Mundial del Amor: ¿Cómo saber si tu pareja te quiere?

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Se afirma que el amor es un sentimiento universal que une a las personas, generando una sensación de bienestar y solidaridad. Una manera de demostrarlo es celebrar cada 1 de mayo el Día Mundial del Amor.

Esta fecha representa un día simbólico de amor incondicional que invita a todas las personas y naciones para que se unan en la sabiduría de la paz y el amor, generando una visión común para ayudar positivamente a la humanidad.

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10 claves para descubrir si tu pareja te quiere

Hoy en día las relaciones de pareja son complicadas, y estar con alguien requiere de una negociación constante.

Es importante que exista un balance equitativo entre el dar y el recibir (pero por por parte de los dos, porque no podemos exigir lo que no damos nosotros) pues, al fin y al cabo, todos queremos a una pareja que nos respete y nos quiera.

Por desgracia, no todas las parejas que tenemos son nuestro gran amor ni acabamos en el altar con ellas.

Esta es la lista de 10 maneras de saber si tu pareja aún te quiere, según el portal Psicología y Mente:

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1. Es congruente entre el amor que dice que siente y lo que demuestra

2. No solo te busca para tener relaciones íntimas

3. No daña tu dignidad

4. Tiene en cuenta tu opinión

5. Eres su prioridad

6. Se siente feliz por tus logros

7. Está disponible para ti

8. Te defiende

9. Confía en ti

10. Hace cosas por ti aunque no le gusten