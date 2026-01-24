Día Mundial de la Educación: la enseñanza que transforma el alma

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cuando hablamos de educación se referie al proceso de formación permanente, personal, cultural y social del ser humano. Siendo un derecho fundamental y un motor de desarrollo.

Cada 24 de enero a apartir del año 2019 se celebró por primera vez este día, aunque fue establecido oficialmente el 3 de diciembre de 2018 mediante la resolución 73/2 fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para destacar el papel clave que la educación desempeña en la paz, el desarrollo y el bienestar humano.

Cabe destacar que esta fecha impulsa directamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), cuyo fin es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos de aquí a 2030.

Frases célebres sobre la educación dichas por grandes personalidades

1- Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.”

2- Aristóteles: “La educación es la mejor provisión para la vejez.”

3- John Dewey:

“La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida misma.”

4- Paulo Freire: “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo.”

5- Immanuel Kant:

“La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz.”