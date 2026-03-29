Día Mundial del Piano: curiosidades del instrumento que nunca pasa de moda

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Utilizado desde hace siglos como símbolo de elegancia musical y expresión artística, el piano tiene incluso su propia fecha en el calendario.

Cada 29 de marzo se celebra el Día Mundial del Piano, una iniciativa creada en 2015 por entusiastas del instrumento y fijada en el día 88 del año, en alusión al número de teclas que lo caracterizan.

Según el portal especializado Piano Day, la conmemoración ha ganado alcance internacional y cada año impulsa conciertos presenciales y virtuales, además de espacios dedicados en radio, pódcast y plataformas digitales.

Un invento que transformó la música

De acuerdo con Hinves, a finales del siglo XVII Bartolomeo Cristofori desarrolló un instrumento inspirado en el clavicordio, pero con una innovación decisiva: un sistema de martillos que golpeaban las cuerdas para producir un sonido más prolongado y delicado. Esta evolución permitió algo inédito hasta entonces: controlar la intensidad y el matiz del sonido según la fuerza aplicada a las teclas.

No siempre tuvo 88 teclas

Aunque hoy la mayoría de los pianos cuentan con 88 teclas (52 blancas y 36 negras), esta configuración se estandarizó con el tiempo.

Muchos instrumentos fabricados entre finales del siglo XIX y la primera década del XX tenían 85 notas, precisa Haivane Piano.

Materiales que dan forma al sonido

La construcción de un piano combina precisión artesanal e ingeniería. Su armazón suele elaborarse con maderas como roble, abeto, haya o nogal, mientras que en el mecanismo interno se emplean materiales como peral, carpino o arce. El teclado puede fabricarse con tilo y, en algunos casos, ébano, y los acabados exteriores incluyen maderas exóticas.

La estructura integra una pieza de hierro fundido conocida como arpa, reforzada con acero o hierro forjado. Las cuerdas son de acero, recubiertas de cobre en los registros graves.

Piezas de lujo

En la lista de los instrumentos musicales más costosos del mundo figuran dos pianos. Uno de ellos fue construido por Steinway & Sons para el empresario chino Guo Qingxiang. Se trata de un modelo único, valorado en más de un millón de euros.

Esa cifra fue superada en 2015 con la presentación del piano número 600,000 de la misma casa fabricante. El diseño conmemorativo estuvo a cargo del artesano Frank Pollaro, en un instrumento tasado en más de dos millones de euros, según el portal especializado.