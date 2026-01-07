Día Mundial del Sello Postal: por qué el correo tradicional no ha desaparecido del todo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Cada 7 de enero se celebra el Día Mundial del Sello Postal, instaurado en 1935 en Austria en honor a Heinrich von Stephan, organizador del sistema postal moderno en Alemania y fundador de la Unión Postal Universal (UPU). La fecha busca reconocer el valor histórico y cultural de los sellos, pequeños objetos que transformaron la manera en que las personas se conectaban a través del mundo.

El mito del declive

En la era de la inmediatez digital, muchos consideran que el sello postal es un vestigio del pasado. Sin embargo, su desaparición es relativa. Aunque el correo electrónico y la mensajería instantánea han desplazado gran parte de su uso práctico, los sellos siguen vigentes como símbolos de identidad, memoria y arte.

Razones de supervivencia

• Valor cultural y artístico: Los sellos conmemoran hechos históricos, personajes y tradiciones.

• Filatelia: La colección de sellos mantiene un mercado activo y conecta generaciones.

• Memoria social: Enviar una carta con sello sigue siendo un gesto cargado de significado humano.

• Función oficial: En trámites y correspondencia institucional, el sello postal aún conserva utilidad.

Factores de declive

• Digitalización de trámites y comunicaciones: cartas oficiales y personales se sustituyen por correos electrónicos.

• Crisis económica de servicios postales: reducción de envíos físicos y aumento de costos.

• Cambio cultural: nuevas generaciones prefieren la rapidez de lo digital frente a la espera de una carta.