Si bien es cierto que la tradición de los Reyes Magos se ha ido perdiendo y que cada vez son más los padres que prefieren que sea Papá Noé (Santa Claus) quien les deje los juguetes a sus hijos, también es obvio que la Epifanía, esa tradición cristiana que celebra la aparición de los tres Reyes de Magos símbolo del nacimiento del Niño Jesús, sigue teniendo gran impacto.

El 5 de enero sigue siendo un día de grandes deseos entre los niños, quienes talvez ya no con la misma inocencia de hace décadas atrás, de creer que son los Reyes realmente quienes les dejan los juguetes deseados, pero sí celebran este día con gran júbilos, siendo incluso capaces de pedir frente a una cámara lo que quieren que le dejen este 6 de enero, Día de los Santos Reyes, aunque el feriado se celebró este lunes 5.

Los diez juguetes más deseados

Entre los juguetes más pedidos por una gran cantidad de niños para que los Reyes Mago les dejen este Día de Reyes están: el Nintendo Switch, Play Station 5, carros a control remoto, tabletas electrónicas, patines, los peluches Stitch, pistola de burbuja, agua y dardos, bloques de Lego, pistola de Orbis, y uno que otros optan por muñecas y juegos de cocina.

Durante un recorrido por tiendas de juguetes este 5 de enero, víspera del Día de Reyes, pudimos observar y escuchar los deseos de diez niños, quienes expresaron a Vivir lo que deseaban que le dejaran.