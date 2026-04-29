El fenómeno que muchos esperan ver: cuándo será el próximo eclipse

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Los amantes de la astronomía ya tienen una fecha marcada en el calendario: el 2 de agosto de 2027. Ese día ocurrirá un eclipse solar total que promete convertirse en uno de los eventos astronómicos más impactantes de las próximas décadas, con una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos.

De acuerdo con la NASA, el eclipse total podrá observarse en el sur de España, el norte de África incluyendo Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, además de Arabia Saudita y Yemen.

Mientras, un eclipse parcial será visible en gran parte de Europa, África, Medio Oriente, el sudeste asiático, el este de Canadá, el norte de Maine, en Estados Unidos, así como sobre los océanos Atlántico e Índico.

Según reseña Infobae, este evento ya genera expectativa entre científicos y aficionados por combinar una larga duración con condiciones visuales poco frecuentes.

La franja de totalidad -el área exacta desde donde podrá apreciarse el eclipse completo- cruzará territorios como España, Marruecos, Túnez, Egipto, Arabia Saudita y Somalia, entre otros.

Solo quienes se encuentren dentro de esa banda podrán experimentar uno de los momentos más esperados: cómo el cielo se oscurece en pleno día mientras la Luna cubre completamente el Sol.

El punto de máxima duración estará ubicado en el valle del Nilo, en Egipto, mientras que regiones como Álava y Euskadi, en España, también figuran entre los lugares privilegiados para observarlo, detalla Infobae.

Además de la oscuridad diurna, los expertos esperan efectos visuales como las llamadas Perlas de Baily, pequeños destellos de luz que aparecen cuando los rayos solares atraviesan irregularidades del relieve lunar, reseña el portal especializado.

También podrá apreciarse la llamada “puesta de sol en 360 grados”, un efecto óptico que tiñe el horizonte como si fuera atardecer en todas direcciones al mismo tiempo.

Durante la fase total será visible la corona solar, la atmósfera externa del Sol, lo que permitirá observaciones prolongadas para estudios científicos.