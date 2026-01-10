Edeeste impactó a más de 26 mil personas con charlas de eficiencia energética en el 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa que durante el año 2025 logró impactar a un total de 26, 441 personas entre estudiantes, docente y comunitarios con sus charlas de eficiencia energética, escala tarifaria, sistema prepago y prevención del fraude.

Edeeste señala que, a través de la Gerencia de Responsabilidad Social, se trasladó a 74 centros educativos, empresas e instituciones públicas en las que se impulsó la formación y aprendizaje sobre las prácticas ideales que motivan a obtener un impacto positivo y eficiente en el ahorro energético dentro de los hogares y espacios de trabajo. Un total de 9,106 estudiantes y adulto recibieron los conocimientos ofrecidos en estas ponencias.

Mientras, vía de la Gerencia de Gestión Social bajo el liderazgo de José Severino, se alcanzó la cifra de 17,335 personas impactadas entre dirigentes comunitarios y sociales, así como residentes en los diversos sectores correspondientes a la empresa distribuidora.

Las charlas impartidas por Responsabilidad Social estuvieron lideradas por Bradley Berroa, especialista de Responsabilidad Social; Roderys Aguasvivas, gerente de Desarrollo e Innovación; Pedro de los Santos, especialista Legal y Joel Suero, encargado de Prensa y Relaciones Públicas, quienes contribuyeron a que los participantes comprendieran las razones por las que se debe dar un uso adecuado y eficiente de la electricidad, así como las consecuencias que produce el fraude eléctrico en perjuicio del Estado y del servicio energético en general. Participan también Aimee Rosa, gerente de Responsabilidad Social y Yomayra García, encargada de Responsabilidad Social.

Además, los expositores de Edeeste enfocaron su intervención en claves como el ciclo comercial de la energía, la atención a interrupciones o mantenimientos programados, averías, la eficiencia energética y la promoción de una energía sostenible. También la importancia de denunciar el fraude eléctrico, las consecuencias legales derivadas de esta práctica y la prevención de accidentes eléctricos en el hogar.

Entidades

Estas inducciones brindas por Edeeste fueron desarrolladas en espacios como en el Centro Cristiano de Educación para Sordos Mudos, Centro de Excelencia Profesora Cristina Billini, Centro Salesiano Don Bosco, Centro Educativo Nuestra Señora de Las Mercedes, Colegio Apostolado, Escuela Francisco del Rosario Sanchez, Escuela Primaria Domingo Moreno Jiménez, Escuela Básica Ercilia Pepín, Centro Educativo Prof. José Mercedes Benítez Adán, Escuela Las Malvinas y otras plazas educativas.

De igual modo, la distribuidora llevó su charla a empleados públicos y privados, periodistas, comunicadores, ingenieros, docentes, personal militar y ciudadanos en general en las instalaciones de la Presidencia de la República, Bomberos Santo Domingo Ciudad Juan Bosch, Grupo de Comunicaciones Corripio, Instituto Dominicano de Rehabilitación filial La Romana, Gobernación de La Romana, Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) filial La Romana, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), Bomberos Santo Domingo La Ciénega, Plana Mayor Bomberos Distrito Nacional. Esto también incluye a los colaboradores de nuevo ingreso de la propia empresa distribuidora.

Visitas guiadas

La empresa distribuidora realizó además un total de cuatro visitas guiadas a sus instalaciones por parte de otros centros educativos, teniendo contacto directo con el área de calibración de medidores, el centro de contactos y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Se beneficiaron un total 165 personas entre estudiantes y docentes.

Actividades especiales

Otras acciones ejecutadas por la Gerencia de Responsabilidad Social fueron las jornadas de entrega de botiquines por motivo a la Semana Santa, de Limpieza de Costas, de Reforestación, así como donación de útiles escolares y regalos por motivo a la Navidad, siendo estos dos últimos apadrinados con regalos por parte de colaboradores de la distribuidora.

Con estas acciones, Edeeste envía un mensaje de compromiso con el fortalecimiento de la cultura energética en los sectores productivos y sociales de su área de concesión, orientando a instituciones públicas, empresas privadas y ciudadanos en general sobre su rol en la construcción de un sistema eléctrico más eficiente, seguro y justo.

Cabe resaltar que, actualmente Edeeste se encuentra trabajando en lo que será el cronograma de charlas de cara al año 2026, la cual tiene como objetivo aumentar significativamente el número de estudiantes y adultos impactados con esta efectiva formación.

*Dirección de Comunicación Estratégica de Edeeste*