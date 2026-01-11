El plátano es el rey de la mesa dominicana: los aportes de comerlo en un buen mangú, hervido o frito

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El plátano no es solo un alimento en la mesa dominicana: es parte de la identidad nacional. Se come en el desayuno, en la comida o en la cena, y es protagonista de uno de los platos más emblemáticos del país: el mangú con los tres golpes, considerado por muchos como el desayuno dominicano por excelencia y una de las primeras referencias gastronómicas que tienen los extranjeros sobre República Dominicana.

De acuerdo con el viceministro de Producción de Agricultura, Eulalio Ramírez, en el país se consumen diariamente 17 millones de unidades de plátano y guineo. A nivel mensual, la cifra asciende a 240 millones de unidades, mientras que el consumo anual ronda los 2,889 millones.

Pero, más allá de su presencia constante en la mesa, ¿cuáles son los beneficios reales del plátano y cuál es la mejor forma de consumirlo?

El periódico HOY conversó con la nutrióloga Dahany Acta, quien explicó que este vívere no solo destaca por su sabor y versatilidad, sino por su alto valor nutricional y por las razones culturales, económicas y sociales que lo han convertido en uno de los alimentos más apreciados por los dominicanos.

“El plátano es una de las principales fuentes de energía en nuestra dieta. Desde el tradicional mangú hasta los tostones, el mofongo o el plátano maduro al caldero, su versatilidad permite múltiples preparaciones que se adaptan a todos los gustos y presupuestos”, explicó.

Desde el punto de vista nutricional, la especialista señaló que este alimento aporta carbohidratos complejos, que proporcionan energía sostenida, lo cual resulta especialmente importante para personas que realizan trabajos físicos, estudiantes y deportistas.

Beneficios del plátano

Entre sus principales nutrientes, Acta destacó:

Potasio: Esencial para la salud cardiovascular, la función muscular y la prevención de calambres, muy relevante en un clima tropical como el dominicano.

Esencial para la salud cardiovascular, la función muscular y la prevención de calambres, muy relevante en un clima tropical como el dominicano. Fibra dietética: Contribuye a una buena digestión, ayuda a prevenir el estreñimiento (plátano maduro) y favorece la saciedad.

Contribuye a una buena digestión, ayuda a prevenir el estreñimiento (plátano maduro) y favorece la saciedad. Vitamina B6: Importante para el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema nervioso.

Importante para el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema nervioso. Magnesio : Apoya la salud muscular y ósea.

: Apoya la salud muscular y ósea. Antioxidantes naturales: Que ayudan a combatir el estrés oxidativo.

“Además, es un alimento bajo en grasa, sin colesterol y fácil de digerir, lo que lo hace adecuado para todas las edades”, añadió.

Acta explicó que su inclusión en la alimentación diaria puede contribuir a una dieta más equilibrada cuando se combina con fuentes de proteína como huevos, habichuelas, carnes, pescado o lácteos.

¿Cómo es mejor comerlo?

Según la nutrióloga, el plátano hervido es la opción más saludable, ya que conserva mejor sus nutrientes, aporta energía sin añadir grasas, genera mayor sensación de saciedad y resulta ideal para personas con hipertensión, diabetes o que buscan controlar su peso.

Es especialmente recomendable para consumo diario, dietas médicas y adultos mayores.

¿Y el mangú con los tres golpes?

El mangú, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía dominicana y símbolo cultural del país, parte del plátano hervido, por lo que conserva la mayoría de sus beneficios nutricionales.

Sin embargo, su impacto en la salud depende de los acompañantes.

Con cebolla salteada en poca grasa puede ser una opción balanceada. Pero cuando se acompaña de grandes cantidades de mantequilla, salami y queso frito, aumenta considerablemente en calorías, grasas saturadas y sodio, explicó Acta.

Aun así, destacó que el mangú forma parte del patrimonio culinario dominicano y no debe verse como un enemigo de la salud, sino como un plato que puede adaptarse a versiones más equilibradas sin perder su esencia.

“El mangú sigue siendo saludable, pero su valor nutricional depende de cómo se prepare y con qué se combine”, puntualizó.

Plátano frito: rico, pero es mejor ocasional

En el caso de los tostones, los maduros fritos y otras versiones fritas, la especialista advirtió que estas preparaciones absorben grandes cantidades de grasa, lo que incrementa significativamente su contenido calórico.

“El consumo frecuente de estas versiones puede favorecer el aumento de peso y no es lo más recomendable para personas con colesterol alto o problemas cardiovasculares”, señaló.

Por eso, recomendó que estas opciones se reserven para consumo ocasional y no diario.

