Electricidad estática: qué es, cómo se produce y por qué tiene su propio día mundial

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Cada 9 de enero se conmemora el Día Mundial de la Electricidad Estática, una fecha que busca sensibilizar a la población sobre un fenómeno tan común como sorprendente: la acumulación de cargas eléctricas en materiales aislantes en reposo. Aunque su origen exacto es incierto, la efeméride se asocia con las bajas temperaturas de enero, época en la que la estática se manifiesta con mayor frecuencia.

El fenómeno detrás del “toque eléctrico”

La electricidad estática ocurre cuando dos objetos entran en contacto y, al separarse, generan una carga triboeléctrica. Este desequilibrio entre protones y electrones provoca pequeñas descargas que todos hemos experimentado: desde el clásico “toque” al rozar una superficie metálica, hasta el cabello erizado al quitarse un suéter.

Electricidad estática al tocar dos dedos. Fuente Externa.

El antecedente histórico se remonta al filósofo griego Tales de Mileto, quien descubrió que al frotar ámbar contra lana se producía atracción de pequeños objetos. De ahí proviene el término “electricidad”, derivado del griego elektron (ámbar).

Entre la curiosidad y el riesgo

Aunque la mayoría de las descargas electrostáticas son leves, este fenómeno puede tener consecuencias mayores. Una chispa electrostática en ambientes con gases inflamables puede desencadenar incendios o explosiones. Por ello, industrias como la petrolera y la aeronáutica aplican estrictos protocolos de seguridad para controlar la acumulación de cargas.

estática

Datos curiosos

• Al caminar sobre una alfombra, una persona puede cargarse con hasta 5.000 voltios y generar descargas de hasta 30 amperios.

• La ausencia de humedad en la Luna y Marte favorece la acumulación de cargas estáticas, un desafío que la NASA estudia para futuras misiones espaciales.

• El clásico efecto de “cabello de punta” ocurre porque las cargas similares se repelen, separando los mechones entre sí.