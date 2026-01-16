Embajada dominicana ante la Santa Sede celebra evento multicultural en histórica iglesia San Marcello

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Embajada de la República Dominicana ante la Santa Sede realizó un evento multicultural en la histórica iglesia San Marcello al Corso, en la ciudad de Roma, destacando la riqueza cultural, artística y espiritual del país caribeño.

La actividad inició con una misa especial encabezada por el embajador dominicano ante la Santa Sede, Víctor Suárez Díaz, quien expresó su satisfacción por celebrar un acto de fe que sirvió como preludio a un concierto de alto valor artístico y simbólico.

La eucaristía reunió a miembros de la comunidad dominicana residente en Italia, así como a embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, en un emotivo momento de oración y agradecimiento que resaltó los valores espirituales del pueblo dominicano.

Posteriormente, los asistentes disfrutaron de un concierto que dejó una profunda impresión. La cantante lírica no vidente Janette Márquez cautivó al público con su interpretación de diversas piezas musicales, demostrando un notable talento y una entrega cargada de emoción.

Embajada dominicana ante la Santa Sede celebra evento multicultural en histórica iglesia San MarcelloFuente externa

Le acompañó el joven pianista dominicano Samuel García, considerado un prodigio del piano, cuyo virtuosismo creó una atmósfera especial que resonó en cada rincón del templo. La combinación de ambos artistas exaltó la cultura dominicana y evidenció el potencial artístico de su juventud.

Uno de los momentos más impactantes de la velada fue la intervención del pintor dominicano Melaneo Guzmán, quien realizó una obra pictórica en tiempo real ante los asistentes.

Esta performance artística, cargada de simbolismo, representó la unión, el apoyo y la solidaridad entre las embajadas dominicanas, en presencia de numerosos miembros del cuerpo diplomático, aportando un poderoso componente visual a la celebración.

El evento tuvo además un profundo significado espiritual con la despedida de la Virgen de la Altagracia peregrina, que será llevada a la República Dominicana para participar en la tradicional misa en la Basílica de Higüey, el próximo 21 de enero.

Este gesto reafirma la devoción del pueblo dominicano hacia su patrona y su compromiso con la preservación de sus tradiciones religiosas.