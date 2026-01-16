‘Canelo’ Álvarez regresará al ring en septiembre

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, uno de los púgiles más reconocidos de lo que va del siglo XX, regresará al cuadrilátero el 12 de septiembre en Riad, la capital de Arabia Saudí, contra un rival aún no determinado.

Turki Alalshikh, propietario de la revista Ring Magazine, anunció este jueves en redes sociales el regreso del púgil en una función que se llamará "México contra el mundo", que se celebrará horas antes del aniversario de la Independencia de México.

Álvarez perdió sus títulos de la división supermediana el pasado 25 de septiembre al ser superado por el estadounidense Terrence Crawford, después de lo cual el peleador se sometió a una cirugía de codo.

Ante Crawford, el mexicano mostró poca velocidad y fue superado, lo cual, además de costarle los cinturones mundiales, plantó la duda sobre cuánto tiempo le queda en el pugilismo.

Con 63 victorias, 39 por nocaut; 3 empates y 2 derrotas, Álvarez es el mejor boxeador mexicano en los últimos 25 años. Sin embargo, ha sido cuestionado por evadir rivales, como el estadounidense David Benavidez, quien ha retado una y otra vez al tapatío.

Benavidez tiene el cinturón semipesado del Consejo Mundial de Boxeo y no parece probable que sea el oponente de 'Canelo', que intentará recuperar las fajas perdidas ante Crawford, retirado después de derrotar al mexicano.

Después de perder el 7 de mayo de 2022 con el ruso Dmitry Bivol, el mexicano ganó seis peleas consecutivas, pero en ninguna pudo imponerse antes del límite, lo cual hizo por última vez en el 2021 ante el estadounidense Caleb Plant.