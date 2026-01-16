Emil Durán reelecto como Presidente del Torneo Superior 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Baloncesto de Puerto Plata (ABAPPLATA) eligió por cuarta vez consecutiva a Emil Durán como Presidente del Comité Organizador del Torneo Superior de Baloncesto 2026.

Joan Glorioso, presidente de la Asociación dio a conocer la decisión de los miembros que conforman la directiva de ABAPPLATA, considerando que el Diputado Durán siempre ha estado al servicio del Deporte y en especial del Baloncesto, canalizando y gestionando apoyo para este sector.

Glorioso al participar en la rueda de prensa donde se dio a conocer los detalles de este evento Deportivo informó que esta versión del Torneo Superior de Baloncesto 2026 será dedicada al Ministro José Ignacio Paliza y la Copa será al Ayuntamiento de Puerto Plata.

El Torneo Superior de Baloncesto este año iniciará el 4 de Febrero con la participación de las 5 franquicias tradicionales. Este evento se ha convertido en una importante y sana atracción para el disfrute de deportistas y fanáticos de diferentes lugares de Puerto Plata.