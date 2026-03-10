Embajada promueve arte criollo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Embajada de la República Dominicana en Corea llevó una muestra del arte dominicano a Seúl, con la exposición de la artista dominicana Yubo Fernández, titulada “Art Time is Money” presentada en la Bank Art Fair Setec, uno de los eventos de arte contemporáneo más relevantes de Asia.

Durante el acto de inauguración, la embajadora dominicana en Corea, Angie Shakira Martínez Tejera, enmarcó el éxito de la muestra dentro de una visión más amplia de la diplomacia cultural.