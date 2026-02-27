Embajada de República Dominicana en Brasil celebra el 182 aniversario de la Independencia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Brasilia, Brasil. – La Embajada de la República Dominicana en la República Federativa del Brasil conmemoró el 182 aniversario de la Independencia Nacional con una solemne recepción encabezada por el embajador Robert Takata, representante del Estado dominicano ante el gobierno brasileño.

El acto reunión a distinguidos miembros del cuerpo diplomático acreditado en Brasil, autoridades del gobierno brasileño, representantes del Congreso Nacional, empresarios, académicos, líderes culturales y amigos de la República Dominicana, en un ambiente de fraternidad y reafirmación de los sólidos vínculos históricos existentes entre ambas naciones.

En sus palabras centrales, el embajador Robert Takatadestacó el profundo significado histórico del 27 de febrero de 1844, fecha en que el pueblo dominicano proclamó su independencia, inspirado en los ideales de libertad, soberanía y autodeterminación impulsados por los Padres de la Patria. Asimismo, subrayó el fortalecimiento sostenido de las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y Brasil en los ámbitos diplomático, comercial, educativo y cultural, resaltando además el compromiso conjunto con la democracia, el respeto a los derechos humanos, la cooperación, la integración regional y la búsqueda del desarrollo sostenible.

“El espíritu de independencia que dio origen a nuestra nación continúa guiando nuestras acciones en el escenario internacional, promoviendo el diálogo, la integración y el respeto entre los pueblos”, enfatizó el embajador Takata.

La conmemoración sirvió de escenario para recordar el 210 aniversario del Natalicio del patricio Ramon Matias Mellas, así como para rendir homenaje a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, resaltando su papel histórico y permanente en la defensa de la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional del país.

Con este acto conmemorativo, la Embajada de la República Dominicana en Brasil reafirma su compromiso de fortalecer la presencia y proyección del país en Brasil, promoviendo sus valores democráticos, su riqueza cultural y sus múltiples potencialidades como socio confiable en la región y en el ámbito internacional.