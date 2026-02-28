Cruz Roja continúa acompañando a familias afectadas por inundaciones en el norte y nordeste

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.– La Cruz Roja Dominicana presentó la Actualización No. 7 sobre la situación generada por el sistema frontal que impactó las regiones norte y nordeste del país, provocando severas inundaciones y afectando de manera significativa a miles de familias.

Aunque el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha descontinuado los niveles de alerta tras la mejoría de las condiciones meteorológicas, el impacto en las comunidades persiste. Más de 16,120 personas fueron desplazadas, 3,224 viviendas resultaron afectadas y al menos 1,274,237 personas quedaron temporalmente sin acceso a agua potable debido a la salida de operación de sistemas de acueducto.

Las provincias de María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata figuran entre las más impactadas. En Nagua, diez comunidades permanecieron incomunicadas y más de 1,124 viviendas fueron anegadas. En Puerto Plata se reportan alrededor de 1,500 viviendas afectadas, mientras que en Gaspar Hernández continúan las intervenciones en sectores como El Caimán, Villa Hermosa, Villa Magante y el centro de la ciudad.

En respuesta, más de 560 voluntarios han sido activados en terreno, desarrollando evaluaciones de daños y análisis de necesidades (EDAN), jornadas de limpieza y saneamiento, acompañamiento psicosocial y asistencia directa a las familias. Desde la Sede Central se dispuso el envío de 500 kits de higiene familiar, de los cuales ya se han entregado 114 en la comunidad de El Caimán, como parte de una distribución priorizada basada en las necesidades identificadas.

Asimismo, se mantiene activa la Sala de Manejo de Crisis Nacional para dar seguimiento permanente a la evolución de la situación y coordinar acciones con las autoridades y equipos en terreno.

La Cruz Roja Dominicana reafirma su compromiso de permanecer cerca de las comunidades afectadas, no solo en la fase crítica de la emergencia, sino también durante el proceso de recuperación, acompañando a las familias hasta que puedan restablecer condiciones dignas y seguras en sus hogares.