Gobierno mantiene precios de combustibles esenciales con subsidio de RD$188 millones

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno asignó un subsidio de RD$188 millones para mantener los precios de los combustibles esenciales durante la semana del 28 de febrero al 6 de marzo 2026, con el objetivo de proteger a la población y producción nacional.

En ese orden, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$3.57 por galón; la gasolina regular con RD$2.87; el gasoil regular con RD$17.64, y el gasoil óptimo conRD$18.87,

Precios de los combustibles

Para la semana del 28 de febrero al 6 de marzo 2026, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio. Gasolina regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio. Gasoil óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$205.65 por galón; sube RD$3.04. Kerosene, RD$238.40 por galón; sube RD$3.10.

Fueloil #6, RD$147.72 por galón; sube RD$2.53. Fueloil 1%S, RD$165.33 por galón; sube RD$2.31.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio. Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$61.37, de las publicaciones diarias del Banco Central.