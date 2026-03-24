Un error común que podría duplicar tu factura de luz este mes

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En un contexto en el que la República Dominicana enfrenta presiones económicas derivadas del conflicto en Medio Oriente, cobra importancia entender por qué la factura eléctrica puede aumentar en los hogares.

Aunque el presidente Luis Abinader advirtió que el país sentirá presión en la tarifa eléctrica, los alimentos y los combustibles -a pesar de los subsidios y esfuerzos del Gobierno-, también existen errores cotidianos en casa que contribuyen al incremento del consumo energético.

Uno de los más comunes es dejar equipos encendidos sin estarlos utilizando: bombillos, electrodomésticos, cargadores y otros aparatos conectados innecesariamente.

Aparatos en “standby”: el consumo fantasma

Televisores, decodificadores, consolas de videojuegos, impresoras, routers, altavoces y microondas continúan consumiendo electricidad aunque no estén en uso.

Puede parecer un gasto mínimo por equipo, pero el acumulado mensual es significativo, detalla Feníe Energía.

Qué hacer:

Desconectar los equipos cuando no se utilicen o usar regletas con interruptor.

Priorizar el corte del modo standby en zonas de alto uso como salas, oficinas o comercios con aparatos encendidos todo el día.

Hábitos que elevan el consumo

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) recomienda prestar atención a prácticas comunes que incrementan la factura:

No dejar consolas de videojuegos conectadas aunque estén apagadas.

Desconectar reproductores de DVD; el reloj digital en pantalla sigue consumiendo energía.

No dejar cargadores conectados cuando el celular ya está cargado.

Usar la computadora solo mientras se necesite y evitar dejarla suspendida por largos periodos.

Otras razones que encarecen la factura

Según Edeeste, también influyen: