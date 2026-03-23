¿La factura eléctrica sigue subiendo?: 6 medidas urgentes para pagar menos luz

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La guerra en Oriente Medio continúa sintiéndose en República Dominicana. El presidente Luis Abinader advirtió que el conflicto internacional provocará presiones en sectores clave de la economía local, incluyendo electricidad, transporte y alimentos.

“Habrá presiones en las tarifas eléctricas, en los costos de transporte y, en alguna medida, en los precios de los alimentos”, adelantó el mandatario al referirse a los impactos que deberá enfrentar el país.

Ante este panorama, reducir el consumo energético en el hogar puede convertirse en una medida clave para aliviar el presupuesto familiar.

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) comparte en su portal varias recomendaciones para usar la energía de forma eficiente y disminuir el monto de la factura eléctrica.

Medidas para ahorrar energía en el hogar

Bombillos

Cambiar bombillos incandescentes por bombillos de bajo consumo. Duran hasta ocho veces más y ahorran hasta un 70 % de energía.

Evitar encender lámparas durante el día y aprovechar al máximo la luz natural.

Apagar las luces que no se estén utilizando.

Pintar la casa con colores claros, ya que los tonos oscuros absorben más luz y requieren mayor iluminación artificial.

Inversores

Mientras el inversor funciona, ahorra energía; al recargarse consumirá la energía que suministró durante su uso.

Utilizar inversores cuyo sistema cargador reduzca el consumo a medida que las baterías se cargan. Esto disminuye el gasto energético y prolonga la vida útil de las baterías.

Aires acondicionados

Mantener puertas y ventanas cerradas mientras estén en uso.

No es cierto que enfríen más rápido si se colocan en la temperatura mínima.

Usar la función “auto” en lugar de “fan”.

Verificar que el termostato funcione correctamente y colocarlo en un lugar donde no reciba luz solar directa.

Nevera

Comprobar que la goma de la puerta esté en buen estado.

No dejarla abierta ni abrirla con frecuencia innecesaria o por más de 10 segundos.

No utilizar la parte trasera para secar paños o ropa, ya que aumenta el consumo.

No introducir alimentos calientes; deben enfriarse primero.

Plancha

Planchar en una sola sesión. Empezar con la ropa que requiere menos calor y continuar con la que necesita más temperatura.

Lavadora

Usarla con la carga de ropa adecuada según su capacidad.

Utilizar solo el detergente necesario; el exceso produce espuma y hace trabajar más el motor.

Reducir la frecuencia de lavado cuando sea posible.

¿Qué incrementa la factura eléctrica?

Edeeste advierte que algunos electrodomésticos aparentan consumir poca energía, pero su uso frecuente o descontrolado impacta directamente el monto de la factura y el presupuesto familiar.

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