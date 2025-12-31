Errores de etiqueta durante la fiesta

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Hoy, es Nochevieja, como es costumbre muchas familias y grupos de amigos se preparan para celebrar. Se trata de la última noche del año, y si no quieres entrar con el pie izquierdo en el siguiente, y convertirte en persona no grata para futuras celebraciones, lo mejor es que sigas las etiquetas mínimas pero esenciales para esta celebración:

Primero lo primero: si te gusta ‘empinar el codo’

Comer antes de ir a la fiesta. Generalmente, si comienzas a beber antes de la fiesta la noche tiende a salir mal, no cometas ese error y asegúrate de cenar antes de las copas.

Ignorar confirmar

Ser invitado se siente muy bien, pero olvidarse de avisarle al anfitrión si asistirá es extremadamente descortés, especialmente cuando el anfitrión puede estar haciendo todo lo posible con la comida y posiblemente incluso con las atenciones.

Llegar con un acompañante sorpresa

Si confirmas asistencia para dos personas y traes a un acompañante (incluyendo niños o mascotas) sin previo aviso, es totalmente inaceptable.

Olvidar traer un plato o regalo

Si bien esto puede no ser necesario en una gran fiesta empresarial, llevar una pequeña muestra de agradecimiento siempre se considera de buena educación en cenas y otras reuniones pequeñas.

Ojo con el flash

A todos nos encanta hacernos fotos para subir a las redes sociales, pero asegúrate antes de que todo el mundo está de acuerdo.

Planificar el regreso

Vuelve a casa. Nunca está de más ser previsor, no esperes a que alguien de la fiesta se ofrezca a llevarte o a que el anfitrión te deje un sofá.

Dominar la conversación.

Seguro que tus anécdotas son muy divertidas, pero si quieres mantener la armonía deja hablar a todos.

No respetar la etiqueta

Si el que invita a sugerido alguna etiqueta, no le hagas el feo presentándote con un look diferente.