Del estigma a la neurodiversidad

Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

La comprensión del autismo ha transitado un camino complejo desde el estigma hacia la aceptación de la diversidad humana, un proceso que desde la bioética y la psicología de trauma nos invita a reflexionar profundamente. Históricamente, el término fue acuñado en 1911 por Eugen Bleuler para describir el aislamiento en la esquizofrenia. No fue sino hasta la década de 1940 cuando Leo Kanner y Hans Asperger identificaron al autismo como una condición independiente.

Durante décadas, estas observaciones se interpretaron bajo una visión puramente patológica, viendo al niño como un ser “defectuoso” que necesitaba ser reparado. Este enfoque clínico tradicional a menudo generaba un trauma secundario en las familias, quienes recibían el diagnóstico como una sentencia de pérdida en lugar de un mapa de comprensión real.

Con el avance de la neurociencia y la ética clínica, entendimos que el autismo no es una enfermedad, sino una condición del neurodesarrollo.

Lic. Ana María Hernández Psicóloga Clínica e Intervenciones en Crisis y Trauma del Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS)

Un momento importante ocurrió en 2013 con el DSM-5, donde la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó etiquetas fragmentadas como el Síndrome de Asperger para dar paso al Trastorno del Espectro Autista (TEA). Este cambio se traduce en el respeto a la dignidad individual: el autismo es un espectro amplio donde cada persona presenta una combinación única de fortalezas y necesidades de apoyo. Hoy en día, la socióloga Judy Singer desarrolla un enfoque más humano y amplio y aporta el término neurodiversidad.

Esta perspectiva sostiene que las diferencias neurológicas son variaciones naturales del genoma humano. Al dejar de ver el autismo exclusivamente como un déficit, empezamos a validar las percepciones sensoriales únicas y particulares de cada individuo. Nuestro objetivo es acompañar el proceso de duelo que a veces conlleva el diagnóstico, transformándolo en una alianza terapéutica que priorice la autonomía y el bienestar emocional integral del individuo dentro de su entorno social, garantizando un acompañamiento digno, ético y científico que promueva la calidad de vida de forma permanente.

Bioética y el fin de las etiquetas

La eliminación del Síndrome de Asperger en 2013 no fue solo un cambio técnico, sino un acto de respeto. Desde la bioética, revisamos las categorías que jerarquizan a los seres humanos.

Científicamente, se observó que la distinción entre el autismo de ‘alto funcionamiento’ y otros perfiles era a menudo arbitraria. Al unificar los criterios bajo el concepto de espectro, se busca que aquellas personas con perfiles aparentemente más funcionales no queden desprotegidas ante crisis sensoriales o desafíos que requieren intervención especializada.

Investigaciones sobre el pasado de Hans Asperger revelaron vínculos con prácticas eugenésicas que incluso segregaban y eliminaban a las personas consideradas diferentes. Mantener su nombre en la práctica clínica planteaba un dilema ético insostenible para la medicina moderna.

Al adoptar el término espectro autista, priorizamos la identidad del paciente sobre una herencia histórica dolorosa. Hoy en día, esta visión es importante porque nos ayuda a mitigar el rechazo y mejorar la inclusión social. Nuestra misión es asegurar que el diagnóstico sea una herramienta de liberación y no de opresión.

Comprender que cada cerebro tiene ritmos y cableados distintos permite diseñar intervenciones mucho más efectivas, basadas en la validación y el respeto de cada ser humano. Este nuevo enfoque se abre ante nuevas posibilidades donde consideramos cómo el entorno que habitamos puede adaptarse para incluir y respetar las diferencias, protegiendo siempre la integridad psicológica de quienes navegan este espectro a lo largo de su vida.

Preguntas frecuentes

¿Por qué es importante el psicólogo clínico en el diagnóstico de autismo?

Recibir la noticia puede impactar la estructura emocional familiar. Nuestra labor es intervenir para que el diagnóstico sea una herramienta de información y conocimiento y no un evento traumático que paralice el desarrollo o la dinámica del hogar, brindando contención y herramientas prácticas de afrontamiento.

¿Qué implicaciones éticas tiene el cambio de nombre de Asperger a TEA?

Implica justicia y dignidad. Se eliminan etiquetas que históricamente segregaban a los niños según su utilidad social, promoviendo ahora una visión de equidad donde todos los perfiles dentro del espectro merecen el mismo respeto y el acceso a apoyos acordes a sus diferencias individuales y desafíos específicos.

¿Es posible recibir un diagnóstico de autismo por primera vez en la adultez?

Sí. Muchos adultos buscan evaluación tras años de sentirse ‘diferentes’. Identificar el autismo en la madurez permite a la persona resignificar su historia de vida, procesar traumas pasados por falta de comprensión y acceder a estrategias que mejoren significativamente su salud mental, bienestar emocional y sus relaciones interpersonales actuales.

Glosario médico

Bioética:

Estudio de dilemas morales en salud para promover la dignidad humana.

Neurodiversidad:

Concepto que reconoce variaciones neurológicas como naturales, no como enfermedades.

Estigma:

Etiqueta negativa basada en prejuicios que invalida a la persona. Trauma: Respuesta emocional a un evento disruptivo.