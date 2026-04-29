Ethical Summit 2026 posiciona la genética como eje clave para la evolución de la práctica clínica

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Con rotundo éxito fue realizado el Ethical Summit 2026, un encuentro académico que reunió a más de 200 médicos especialistas de diferentes áreas en torno a un tema crítico para la medicina actual: la integración de la genética y la medicina de precisión en la práctica clínica.

El evento contó con la participación de conferencistas dominicanos con trayectoria local e internacional, entre ellos el Dr. Rafael Mena Canto, Pediatra e Intensivista Neonatal; la Dra. Jessie Reynoso Santos y el Dr. Juvianee I. Estrada-Veras, Pediatras y Genetistas Clínicos y Metabólicos, quienes abordaron los avances más relevantes en genética aplicada y su impacto en la toma de decisiones médicas.

Como parte de la agenda, el panel de expertos “Genética y medicina de precisión: integración clínica y proyección futura en la República Dominicana” concentró la discusión clínica sobre los desafíos y avances en la aplicación de la genética, moderado por la Dra. Carla Virginia González Guaschino, Pediatra General.

La jornada contó, además, con la participación del Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP), con representación en el país a cargo de la Sra. Rosa Ugona, embajadora para la República Dominicana.

Durante el encuentro, se discutieron desafíos concretos del ejercicio clínico en el país, como la baja sospecha de enfermedades genéticas, las limitaciones en el acceso a diagnóstico especializado y la necesidad de avanzar hacia modelos de atención más integrados.

En este sentido, los especialistas coincidieron en que la genética debe dejar de concebirse como un campo aislado y pasar a formar parte del razonamiento clínico cotidiano.

El análisis de casos clínicos y la discusión interdisciplinaria permitieron evidenciar que la medicina de precisión no constituye una proyección a futuro, sino una necesidad presente para optimizar decisiones terapéuticas, fortalecer la prevención y mejorar el abordaje de enfermedades complejas, incluidas las patologías raras.

En este contexto, la Dra. Giselle Cabrera, Asesora Médica de Ethical Pharmaceutical, señaló que:

“Este Ethical Summit 2026 marca nuestro primer encuentro académico de esta naturaleza, concebido como un espacio de intercambio científico y actualización continua, donde el conocimiento global se integra al diálogo médico de la República Dominicana. Hemos elegido la genética como punto de partida por su papel fundamental en la medicina moderna y su impacto transversal en múltiples especialidades clínicas”.

Por su parte, Adler Liranzo, Director de Mercadeo de Ethical Pharmaceutical, enfatizó el rol de este tipo de iniciativas dentro del entorno sanitario: “Hoy, desde una visión moderna de mercadeo, entendemos que nuestro rol va más allá del producto. Creemos en crear valor real, en impulsar el conocimiento y en fortalecer la conexión con la comunidad médica”.

En esa misma línea, Rolkyn Rodríguez, Gerente de Mercadeo de Ethical Pharmaceutical, coincidió en la importancia de generar espacios que promuevan el intercambio científico y fortalezcan la práctica médica a través del conocimiento compartido.

El Ethical Summit 2026 deja como principal conclusión la necesidad de acelerar la adopción de herramientas y enfoques que permitan una medicina más informada, conectada y basada en evidencia, donde el conocimiento científico tenga una aplicación directa en la práctica clínica.

Con esta iniciativa, Ethical Pharmaceutical refuerza su apuesta por la educación médica continua como eje estratégico, promoviendo espacios de discusión científica orientados a responder a las necesidades reales del sistema de salud dominicano.