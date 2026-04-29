¿Nueva oportunidad? Lo que dijo España sobre la regularización de dominicanos

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El canciller de España, José Manuel Albares, informó que el nuevo proceso de regularización migratoria impulsado por el Gobierno español beneficiará a muchos dominicanos residentes en ese país, al tiempo que destacó la estrecha relación entre ambas naciones.

“Esa proximidad con República Dominicana y los dominicanos, lo percibimos diariamente en España con los miles de dominicanos perfectamente integrados en nuestro país, que contribuyen a nuestro desarrollo económico y social”, expresó Albares.

Añadió que a esa comunidad “se van a sumar en próximas fechas muchos más”, en referencia al proceso de regularización recientemente aprobado.

El diplomático explicó que la medida forma parte del plan puesto en marcha por el Gobierno español para regularizar a extranjeros que ya residen en territorio español.

“Es parte del proceso de regularización que el Gobierno de España acaba de poner en marcha para aquellos dominicanos que ya viven entre nosotros y le vamos a reconocer los derechos que les corresponden”, indicó.

Albares también resaltó el peso de la relación bilateral al señalar que España es uno de los principales inversores, exportadores y emisores de turistas hacia República Dominicana.

Según detalló, más de 200,000 españoles visitan cada año el país.

“Vamos a seguir reforzando nuestros lazos comerciales y de inversión”, afirmó.

Sobre la regularización en España

El Gobierno español aprobó el decreto de regularización el pasado 14 de abril.

La medida está dirigida a personas que se encuentren en España desde antes del 1 de enero, así como a solicitantes de asilo que hayan iniciado su petición antes de esa fecha, siempre que tengan al menos cinco meses en el país al momento de solicitarla y no posean antecedentes penales.

Con esta iniciativa, las autoridades españolas prevén otorgar permisos de residencia y trabajo a alrededor de 500,000 migrantes.