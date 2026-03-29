Expertos de varios países analizan planificación militar en Caribe Decisivo 2026

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El Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), en coordinación con el Ministerio de Defensa de la República Dominicana y a través de la Universidad Nacional para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (UNADE), llevó a cabo del 23 al 27 de marzo de 2026 la conferencia regional “Caribe Decisivo 2026”, un encuentro académico y estratégico orientado al fortalecimiento de capacidades en materia de planificación militar, liderazgo y cooperación regional.

La actividad reunió a delegaciones de Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Perú, así como a especialistas internacionales, autoridades militares y académicas, consolidándose como un espacio de intercambio de alto nivel enfocado en la integración de capacidades y el análisis de los desafíos contemporáneos en el entorno de seguridad.

Durante la jornada se desarrollaron sesiones académicas y ejercicios especializados en temas como liderazgo, ciberseguridad, inteligencia, unidad de esfuerzo, planificación conjunta y la integración del dominio humano en las operaciones militares, incorporando el enfoque de Mujeres, Paz y Seguridad (WPS) como componente esencial en la toma de decisiones estratégicas.

En este contexto, la Dra. Catherine Lantigua, especialista del Comando Sur en Derechos Humanos y el programa Mujeres, Paz y Seguridad, destacó la importancia de abordar la seguridad desde una visión integral, señalando que los entornos actuales requieren comprender la interacción entre las dimensiones tecnológica y humana en el ámbito operacional.

El acto de apertura contó con la participación del rector de la UNADE, mayor general Dr. Rafael Vásquez Espínola, ERD, quien impartió una conferencia en la que enfatizó la necesidad de formar líderes con visión estratégica, capacidad de anticipación y criterio para actuar en escenarios cada vez más complejos.

Asimismo, expresó que este tipo de iniciativas fortalece la preparación institucional al promover el pensamiento crítico, la cooperación regional y la formación de profesionales capaces de integrar la dimensión humana en la conducción de las operaciones, aportando mayor claridad en la toma de decisiones estratégicas.