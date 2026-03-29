Atención empleados públicos: este será el horario especial por Semana Santa 2026

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El Ministerio de Administración Pública (MAP) informó que, con motivo de la Semana Santa, la jornada laboral en el sector público se extenderá hasta el miércoles 1 de abril a las 4:00 de la tarde.

La disposición está contenida en la Circular núm. 001054, mediante la cual se establecen los lineamientos para organizar el funcionamiento del empleo público durante este período.

El MAP precisó que esta medida busca garantizar una adecuada planificación de las labores en las instituciones estatales durante la Semana Mayor.

Asimismo, indicó que se contemplan excepciones para aquellas entidades que, por la naturaleza de sus funciones, deben mantener la continuidad de los servicios a la ciudadanía.