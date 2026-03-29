Autoferia Semana Santa Montao’ con ASOCIVU: ¡Todo lo que necesitas saber!

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La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (ASOCIVU) dio apertura a la edición número 46 de su tradicional autoferia “Semana Santa Montao’ con ASOCIVU”, un evento que se extenderá hasta el lunes 30 de marzo, en horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

La feria tiene lugar en Costa del Faro, frente al emblemático Faro a Colón, en Santo Domingo Este, donde el público puede recorrer una amplia exhibición de vehículos usados que abarca múltiples marcas, modelos y años, adaptados a distintos presupuestos y necesidades.

Con un inventario que supera las 2,500 unidades, esta autoferia reafirma su posicionamiento como uno de los encuentros comerciales más relevantes del sector automotriz en la República Dominicana.

En esta edición, los asistentes cuentan con el respaldo financiero de Banco BACC, Banco Confisa y Banco Fihogar, instituciones que ponen a disposición atractivas condiciones de financiamiento, incluyendo tasas competitivas, inicial desde un 15% y plazos de hasta 72 meses.

Más allá de la oferta vehicular, el evento ofrece una experiencia integral para toda la familia, con presentaciones artísticas, propuestas gastronómicas, áreas organizadas y parqueos con vigilancia, todo en un ambiente seguro y de fácil acceso. La entrada es completamente gratuita.

Asimismo, los interesados pueden consultar el catálogo de vehículos y gestionar solicitudes de financiamiento a través del portal www.montao.do, así como mantenerse informados mediante las redes sociales oficiales @asocivu.

La Autoferia ASOCIVU Semana Santa 2026 cuenta además con el apoyo de la Alcaldía de Santo Domingo Este, HIT Puerto Río Haina, Sansoucí Puerto Santo Domingo, Accordia Shipping, NF Garantías, Seaboard Marine, Bantracking y Super Carros.