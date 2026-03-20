ExpoSostenible 2026: Anuncian participación de Rigoberta Menchú, figura clave en desarrollo sostenible

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SANTO DOMINGO. – El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anunciaron formalmente la participación de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, en el marco de la feria ExpoSostenible 2026.

El anuncio se realizó durante el acto de lanzamiento de esta segunda edición del evento, celebrado en el hotel Hyatt Centric, donde se ofrecieron los detalles de lo que será el principal encuentro de sostenibilidad en la región, pautado para los días 15 y 16 de abril venidero en el Hotel Embajador.

El discurso central estuvo a cargo del presidente del CODESSD, Samuel Sena, quien destacó que ExpoSostenible se ha consolidado como la plataforma neurálgica para el desarrollo de alianzas multisectoriales que impulsan el crecimiento responsable en la República Dominicana.

Asimismo, Francisco Valdez, empresario y cofundador de EXPOSOSTENIBLE, presentó el concepto técnico y la visión estratégica de la edición 2026, mientras que Yerenna Álvarez de Newlink Dominicana, reflexionó sobre la importancia de la sostenibilidad empresarial y el impacto de los rankings que serán presentados durante la expo.

Al evento asistieron destacadas autoridades gubernamentales, líderes del sector privado y representantes de organismos internacionales comprometidos con el desarrollo sostenible.

Rigoberta Menchú: Un puente entre la paz y la sostenibilidad

La inclusión de Rigoberta Menchú en ExpoSostenible 2026 obedece a su histórica trayectoria como defensora de la justicia social y el equilibrio ambiental.

Como líder del pueblo Maya Quiché y Premio Nobel de la Paz (1992), Menchú ha sido una voz global en la protección de la biodiversidad, argumentando que no puede haber sostenibilidad sin el respeto a los conocimientos ancestrales y los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras.

Su labor como Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO subraya la conexión crítica entre la paz, la equidad social y el uso responsable de los recursos naturales, pilares fundamentales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Con la integración de una figura de la dimensión y relevancia internacional de Rigoberta Menchú, el CODESSD y el PNUD elevan el estándar de la conversación sobre sostenibilidad en el país, proponiendo una hoja de ruta integral para enfrentar los desafíos climáticos y sociales de nuestro tiempo, posicionando así a la República Dominicana como un referente del pensamiento sostenible a nivel global.