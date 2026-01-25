Estar fit en enero: ejercicios básicos que todo principiante debe aprender

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Con la llegada de enero, una de las metas más comunes es retomar la rutina de ejercicios, ya sea en el gimnasio o en casa. Sin embargo, muchas personas que no cuentan con los conocimientos básicos se preguntan: ¿por dónde debo empezar?

Cada vez más personas deciden iniciar una vida activa, ya sea por salud, bienestar o recomendación médica. Ante este panorama, entrenadores y especialistas en educación física coinciden en que comenzar con ejercicios básicos es clave para evitar lesiones y crear hábitos saludables.

Una simple caminata en el parque o cerca de tu casa te aporta beneficios integrales para la salud física y mental: mejora la salud cardiovascular, fortalece huesos y músculos, ayuda a controlar el peso, reduce el riesgo de enfermedades crónicas. Pero si caminar de por si te aburre o quiere incluir otras tecnicas de ejercicios, estos son los algunos de los que te pueden ayudar.

Entre los ejercicios que todo principiante debe iniciarse encuentran:

1- Sentadillas, ideales para fortalecer piernas y glúteos, consideradas uno de los movimientos más completos.

Sentadillas

2- Plancha abdominal, fundamental para el fortalecimiento del abdomen y la zona lumbar.

Plancha-abdominal

3- Flexiones de brazos, que trabajan pecho, hombros y brazos, y pueden adaptarse según el nivel de cada persona.

Flexiones de brazo" "

4- Zancadas, que mejoran el equilibrio y la fuerza de las piernas.

Zancada

5- Jumping jacks, utilizados para elevar la frecuencia cardíaca y mejorar la resistencia cardiovascular.

Jumping-Jacks

Cabe destacar que entrenadores y especialistas recomiendan calentar antes de iniciar con los ejercicios para evitar lexiones. Asimismo, sugieren realizar estos ejercicios de dos a tres veces por semana, con rutinas cortas y descansos adecuados, priorizando siempre la técnica correcta sobre la intensidad.