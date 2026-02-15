El Gramaso recibe electricidad : comunidad más alta de la cordillera Central deja atrás el aislamiento

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Enclavada en la cordillera Central, en lo más alto de una montaña que marca el límite natural con el municipio Constanza, la comunidad de El Gramaso dejó atrás décadas de oscuridad.

Considerada la última localidad habitada en esa línea de montañas y de difícil acceso, donde el trayecto implica recorrer caminos empinados y cruzar afluentes, hoy cuenta por primera vez con energía eléctrica, gracias a un sistema de generación solar instalado por el Gobierno dominicano.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, puso en funcionamiento el proyecto de electrificación rural que beneficia directamente a 81 familias, así como al Centro Educativo Vicente Cruz Victoriano, un centro de internet y la residencia de los profesores, impactando a más de 300 personas.

Resaltó que llevar electricidad hasta El Gramaso representa un acto de justicia territorial y el cumplimiento del compromiso del presidente Luis Abinader, de atender a las comunidades más necesitadas, sin importar la distancia ni la complejidad del acceso.

“Estamos en la cima de la cordillera Central, en una comunidad que pareció demasiado lejana para ser prioridad. Hoy demostramos que donde el acceso es más difícil, la presencia del Estado es más necesaria”, expresó.

Durante su intervención, el ministro anunció nuevas obras de electrificación rural en las comunidades de la cordillera Central, dentro de las que citó a El Tetero y Vallecito, en las que se ejecutarán proyectos en varias etapas, con una inversión aproximada de RD$28.9 millones.

Santos precisó que, actualmente mantiene en proceso de levantamiento 34 nuevos proyectos en el municipio, que incluye 19 de electrificación de redes y 16 de instalación de luminarias (más de 2,000 unidades), para ampliar la cobertura eléctrica y fortalecer la seguridad comunitaria.

Recordó que esas iniciativas se suman a proyectos ya ejecutados en 2025, como la extensión de redes en la comunidad San Miguel, también en Padre Las Casas.

Con esa intervención, El Gramaso deja de ser la última comunidad sin energía en lo alto de la cordillera Central y se convierte en símbolo de cómo la planificación técnica y la sensibilidad social pueden cruzar montañas y reducir brechas históricas, llevando progreso y oportunidades donde antes solo había aislamiento.

Llevando Luz

La obra, ejecutada por la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS), del Viceministerio de Energía, ejecutó una inversión de RD$8,955,950 y contempla una capacidad instalada de 46.6 kilovatios pico, mediante la colocación de 84 paneles solares de 555 Wp, baterías de ciclo profundo e infraestructura eléctrica interna que garantiza un suministro seguro y sostenible.

Santos subrayó que la iniciativa también tendrá un impacto positivo en la educación de esa comunidad: “Dotar de energía a la escuela, al centro de internet y al hogar de las profesoras es apostar al futuro de El Gramaso. Es decirles a nuestros niños y jóvenes que el conocimiento también puede subir la loma y cruzar el río; que no están solos y que el Estado cree en su potencial”, dijo.

El ministro destacó el trabajo del equipo técnico del Programa Llevando Luz, ejecutado por la DERS, que hizo posible la instalación del proyecto en la citada comunidad, ubicada a más de 45 kilómetros de Padre Las Casas, cuyo acceso implica recorrer caminos entre montañas y cruzar afluentes.

La DERS tiene como misión llevar energía eléctrica a las comunidades rurales y suburbanas del país, promoviendo el uso responsable de la energía y el cuidado del medioambiente, con el propósito de mejorar la calidad de vida, reducir la inequidad social e impulsar el desarrollo socioeconómico en las zonas impactadas.

Al cierre de la actividad, Santos juramentó una comisión de comunitarios que estarán encargados de velar por el proyecto. Del mismo modo, llamó a todos los residentes de El Gramaso a hacer un uso correcto de la energía. “Cuídenla, aprovéchenla y sigan creyendo: cuando una comunidad persevera, ¡la luz siempre termina llegando!”, exclamó.

De su lado, tanto la gobernadora de Azua, María Minerva Navarro, así como la senadora de esa demarcación y el alcalde del distrito municipal Las Lagunas, Lía Díaz y Wilkin Abreu, respectivamente, coincidieron en que la implementación del proyecto en El Gramaso representa más que energía limpia, dignidad para cada uno de los residentes de esa remota comunidad.

En el acto de entrega también estuvieron la diputada de Azua, Grey Pérez; Ricardo Guerrero, viceministro de Energía; Eick Díaz Beltré, director de la DERS; Vladimir Ozorio, director de Gestión Social; los señores Ramón Díaz y Luis Piña, en representación de Melba Segura de Grullón, presidenta de la Fundación Sur Futuro y sor Audelia Rodríguez, encargada del distrito El Gramaso, de la Congregación Hermanas Apostólicas en Cristo Crucificado.