iQtek gradúa a 30 jóvenes en formación tecnológica para cerrar la brecha de talento digital

La Fundación iQtek celebró este miércoles la graduación de 30 estudiantes formados en distintas áreas tecnológicas, como parte de su programa de capacitación orientado a fortalecer las competencias digitales de jóvenes provenientes de cinco instituciones educativas.

Los graduandos completaron programas especializados en PMP, ciberseguridad, redes, comunicaciones, Project Manager y desarrollo de software, entre otros, consolidando así habilidades técnicas alineadas con las demandas actuales del mercado laboral.

La presidenta de la fundación, Glenda Borbón, destacó que esta iniciativa tiene como objetivo contribuir al cierre de la brecha de talento en el sector tecnológico y ampliar las oportunidades de inserción laboral para la juventud.

“Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por esta oportunidad. Para nosotros es un honor capacitar a estos jóvenes de diferentes institutos".

Borbón anunció la renovación de la plataforma educativa, la cual ofrecerá mayor contenido y una experiencia de aprendizaje innovadora, con la meta de impactar a 1,000 estudiantes durante este año, fortaleciendo así el alcance social de la institución.

Por su parte, Junior Tolentino, vicepresidente de la fundación, explicó que los programas están estructurados para desarrollarse en períodos de tres a seis meses, permitiendo una formación técnica intensiva y de rápida aplicación.

Durante el acto, el reverendo Joaquín Aquino, director del Politécnico Ann & Ted Kheel de Punta Cana, valoró la alianza estratégica con la fundación, subrayando que esta colaboración fortalece las competencias tecnológicas de los estudiantes y amplía sus perspectivas de desarrollo profesional mediante el uso positivo de la tecnología.

De igual manera, Amalia Inchaustegui, directora del Colegio Santa Teresita, manifestó su satisfacción por la graduación de los jóvenes en áreas tecnológicas y de ciberseguridad, destacando la importancia de transformar el acceso a la información en conocimiento práctico que les permita crecer y prepararse para un futuro competitivo.

Los graduados manifestaron su agradecimiento a iQtek e instaron a los demás jóvenes a aprovechar está oportunidad y formarse tecnológicamente.

Con esta graduación, la Fundación iQtek reafirma su compromiso con la formación técnica, la innovación educativa y el desarrollo del talento joven, apostando por la educación tecnológica como motor de transformación social y progreso económico en el país.