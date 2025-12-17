Gana ‘Supplier of the Year 2025’ de Diageo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La firma Maeno&Co, denominada como boutique especializada en eventos y comunicación, fue reconocida por la multinacional Diageo, empresa representante de bebidas alcohólicas a nivel mundial. Obtuvo el galardón ‘Supplier of the Year 2025’ en la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC). Este reconocimiento es uno de los más importantes que la compañía otorga a sus aliados estratégicos a nivel global, durante su ceremonia anual.

El mismo es entregado luego de una evaluación entre más de 400 agencias y aliados de la multinacional, en la que se destaca el desempeño sobresaliente, el impacto cultural y la excelencia creativa de la agencia caribeña.

Se evalúa además la capacidad de convertir las dinámicas locales en narrativas poderosas que fortalezcan la conexión de las diversas marcas de Diageo con los consumidores para elevar su presencia en República Dominicana, tales como Johnnie Walker, Buchanan's, Don Julio...