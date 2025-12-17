Participación Ciudadana destaca la necesidad de un cambio cultural en la lucha anticorrupción

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

La socióloga y miembro de Participación Ciudadana, Miriam Díaz Santana, aseguró que este año, al igual que en ocasiones pasadas, el acostumbrado análisis sobre institucionalidad y política que realiza el movimiento inicia bajo el tema: corrupción.

“Desde Participación Ciudadana estamos conscientes de que estamos luchando y con una misión que es de muy largo plazo y que si se baja la guardia renace con más fuerza, porque la corrupción está desde el inicio de la humanidad desde que comenzaron a haber muchos recursos”, dijo la socióloga y maestra, Díaz Santana.

Continuó diciendo que en República Dominicana hay una historia de impunidad y tolerancia con la corrupción, que lleva a aceptar o normalizar actos que ella calificó como “barbaridades”.

Exhorto al cambio colectivo, afirmando que por más leyes, reglamentos o medidas que se tomen, mientras la población no comience a cambiar no va a hacer que las personas que quieren incurrir en actos como estos lo piensen varias veces, porque tendrán consecuencias severas, frente a la justicia y a la población.

Con relación al caso descubierto más reciente sobre corrupción, el denominado Caso Cobra o Caso Senasa, lo calificó como despiadado.

“No se vio lo que estaba pasando en Senasa porque ellos hicieron unas estados financieros falsos, crearon toda una estructura para que eso pareciera real”, dijo durante una entrevista realizada la mañana de este miércoles en el programa Uno Más Uno.

Sin embargo, Miriam Díaz reconoció que el trabajo que viene realizando el Ministerio Publico en los últimos tiempos, haciendo énfasis en que la clave de su éxito ha sido la preparación continúa sobre la marcha.

“El avances principal que se ha producido en el país, es en el Ministerio Público, creo que tenemos algo muy diferente a lo que teníamos hace varios años”, afirmó.

Dijo además que “el Ministerio Público no solo ha cambiado, sino que además está en un aprendizaje continuo para ser más efectivo, aquí no había cultura de armar expedientes anticorrupción, es aprendiendo en el camino, cuando ya tenemos la corrupción arropada en la sociedad, tocó aprender a hacer algo que no se hizo cuando se fundó la República”.

Miriam dijo que el principal interés de Participación Ciudadana este año son los tribunales, aseguró que aunque bien es cierto que son demasiados implicados y expedientes muy grandes, los tribunales se han dejado dominar por lo imputados y sus abogados.

“Nosotros no queremos lucir como que le estamos imponiendo al Ministerio Público cuando entendemos que están actuando de manera inteligente para tener resultados que es lo que se necesita”, enfatizó.

Mientras que en cuanto a las críticas hacia en MP dijo que no son de preocuparse, pero considera importante que la prensa pida a la población no ser tolerante y darle más seguimiento a los casos.