El Hiperrealismo en un jarrón

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Los jarrones XXL y con formas diferentes se han vuelto tendencia para llenarnos de flores, hojas o ramas secas y ponerlos en la terraza, cocina o en cualquier estancia de la casa.

Esta novedad logra sorprender por el colorido y formas de las frutas y vegetales en relieve, que rozan casi el hiperrealismo.

Así los vemos en el hermoso rojo de los pimientos, en el amarillo de los guineos maduros, o en el particular verdor de las vainitas.

Pero también los hay en tonos neutros, tierras y materiales como cerámica, barro y cristal para aportar sofisticación, calidez y un estilo contemporáneo.

Estas piezas aportan volumen, textura y personalidad a cualquier ambiente, pues son acentos de gran formato, convirtiéndose en verdaderos elementos arquitectónicos dentro del hogar.

El regreso del volumen

Durante años, el minimalismo apostó por objetos discretos y líneas sutiles. Sin embargo, las nuevas corrientes decorativas reivindican el volumen como forma de expresión.

Un jarrón de gran tamaño colocado estratégicamente en una esquina, junto a un sofá o en un recibidor amplio puede redefinir las proporciones del espacio y aportar un equilibrio visual inmediato.

Claves para integrarlos a la decoración

Proporción: en techos altos y espacios abiertos, el tamaño importa.

Ubicación estratégica: las esquinas olvidadas pueden convertirse en puntos focales.

Armonía cromática: los tonos neutros arena, blanco roto, terracota aseguran versatilidad. Y es muy importante el equilibrio visual. Combínalos con muebles de líneas limpias para evitar saturación.