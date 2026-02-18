Decoración
El Hiperrealismo en un jarrón
Los jarrones XXL de frutas y vegetales en relieve dominan la decoración actual, novedad que logra sorprender por su colorido y encantadoras formas
Los jarrones XXL y con formas diferentes se han vuelto tendencia para llenarnos de flores, hojas o ramas secas y ponerlos en la terraza, cocina o en cualquier estancia de la casa.
Esta novedad logra sorprender por el colorido y formas de las frutas y vegetales en relieve, que rozan casi el hiperrealismo.
Así los vemos en el hermoso rojo de los pimientos, en el amarillo de los guineos maduros, o en el particular verdor de las vainitas.
Pero también los hay en tonos neutros, tierras y materiales como cerámica, barro y cristal para aportar sofisticación, calidez y un estilo contemporáneo.
Estas piezas aportan volumen, textura y personalidad a cualquier ambiente, pues son acentos de gran formato, convirtiéndose en verdaderos elementos arquitectónicos dentro del hogar.
El regreso del volumen
Durante años, el minimalismo apostó por objetos discretos y líneas sutiles. Sin embargo, las nuevas corrientes decorativas reivindican el volumen como forma de expresión.
Un jarrón de gran tamaño colocado estratégicamente en una esquina, junto a un sofá o en un recibidor amplio puede redefinir las proporciones del espacio y aportar un equilibrio visual inmediato.
Claves para integrarlos a la decoración
Proporción: en techos altos y espacios abiertos, el tamaño importa.
Ubicación estratégica: las esquinas olvidadas pueden convertirse en puntos focales.
Armonía cromática: los tonos neutros arena, blanco roto, terracota aseguran versatilidad. Y es muy importante el equilibrio visual. Combínalos con muebles de líneas limpias para evitar saturación.
