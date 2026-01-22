Desde Aries hasta Escorpio: lo que el horóscopo tiene para ti hoy 22 de enero 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES 21/03-21/04

Alto riesgo de accidentes de todo tipo, en el que predominan cortes y quemaduras, infecciones e inflamaciones.

TAURO 22/04-21/05

El momento es de oportunidad ante las nuevas actividades y propuestas que aparecerán en tu vida. Tendrás la ocasión de liderar.

GÉMINIS 22/05-21/06

Estarás con ganas de responder a grandes desafíos, pero sin los recursos necesarios. Paciencia, todo llega a su debido tiempo.

CÁNCER 22/06-21/07

Hoy la tormenta habrá cesado un arco iris de felicidad brillará en tu horizonte. Recuerda que ningún problema es imposible de resolver.

LEO 22/07-21/06

Felicitaciones, se adueñará de ti una profunda sensación de confianza y optimismo. Aprovéchala para resolver asuntos pendientes.

VIRGO 22/08-21/09

Podrás desbloquear una situación que te molestaba desde hacía tiempo. Surgen situaciones confusas que te pueden llevar problemas.

LIBRA 22/09-21/10

Revisa tu agenda y verás que hay algunas llamadas que llevas tiempo posponiendo. Es momento de poner en orden ciertas cosas.

ESCORPIO 22/10-22/11

Alguien que conoces está por darle un empujón a tu carrera de una manera inesperada. Estas son buenas noticias para ti.

SAGITARIO 23/-21/12

Etapa de dificultades más o menos solapadas. Enfréntate a ellas y tendrás buenos resultados si actúas con serenidad.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Logra las cosas a tu manera, con intransigencia, tal vez de forma drástica. Te sientes totalmente libre para poder responder.

ACUARIO 22/01-21/02

Nuevos proyectos vinculados a turismo y enseñanza. Impulso en actividades vinculadas también a asuntos universitarios o políticos.

PISCIS 22/02-21/03

Cuando aparece algo lo retienes sin hacerlo circular, por eso tus cajones están abarrotados. El orden de tus cosas refleja el orden de tu vida.