Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Horóscopo

Predicciones

Desde Aries hasta Escorpio: lo que el horóscopo tiene para ti hoy 22 de enero 2026

Aries enfrenta alto riesgo de accidentes hoy. Tauro, nuevas oportunidades te esperan. ¡Descubre qué depara tu signo!

Horóscopo

Horóscopo

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

ARIES 21/03-21/04

Alto riesgo de accidentes de todo tipo, en el que predominan cortes y quemaduras, infecciones e inflamaciones.

TAURO 22/04-21/05

El momento es de oportunidad ante las nuevas actividades y propuestas que aparecerán en tu vida. Tendrás la ocasión de liderar.

GÉMINIS 22/05-21/06

Estarás con ganas de responder a grandes desafíos, pero sin los recursos necesarios. Paciencia, todo llega a su debido tiempo.

CÁNCER 22/06-21/07

Hoy la tormenta habrá cesado un arco iris de felicidad brillará en tu horizonte. Recuerda que ningún problema es imposible de resolver.

LEO 22/07-21/06

Felicitaciones, se adueñará de ti una profunda sensación de confianza y optimismo. Aprovéchala para resolver asuntos pendientes.

VIRGO 22/08-21/09

Podrás desbloquear una situación que te molestaba desde hacía tiempo. Surgen situaciones confusas que te pueden llevar problemas.

LIBRA 22/09-21/10

Revisa tu agenda y verás que hay algunas llamadas que llevas tiempo posponiendo. Es momento de poner en orden ciertas cosas.

ESCORPIO 22/10-22/11

Alguien que conoces está por darle un empujón a tu carrera de una manera inesperada. Estas son buenas noticias para ti.

SAGITARIO 23/-21/12

Etapa de dificultades más o menos solapadas. Enfréntate a ellas y tendrás buenos resultados si actúas con serenidad.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Logra las cosas a tu manera, con intransigencia, tal vez de forma drástica. Te sientes totalmente libre para poder responder.

ACUARIO 22/01-21/02

Nuevos proyectos vinculados a turismo y enseñanza. Impulso en actividades vinculadas también a asuntos universitarios o políticos.

PISCIS 22/02-21/03

Cuando aparece algo lo retienes sin hacerlo circular, por eso tus cajones están abarrotados. El orden de tus cosas refleja el orden de tu vida.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking