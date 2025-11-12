Santo Domingo 25ºC / 30ºC
¡No te descuides!

Esto es lo que te traen los astros para la semana del 10 al 16 de noviembre del 2025

Conozca aquí lo que te depara el futuro. 

Melissa Correa

El vidente Juan Jiménez Coll dio a conocer este lunes el horóscopo semanal del 10 al 16 de noviembre del 2025.

Aries

Recordar es volver a vivir las experiencias, interiorizarlas y aprehender verdaderamente apreciando lo vivido con gratitud. 13-26

Tauro

Usa tu intuición para tener poderes más allá de la razón y la lógica, tendrás más éxito. Una puerta importante se abrirá en tu prosperidad. 09-22

Géminis

Es momento de cambios importantes en tu vida, dejarás atrás muchas cosas y podrás vivir como quieres, no temas a esos cambios. 07-31

Cáncer

Ya no eres la misma persona, has cambiado para bien? O para mal? Revisa cómo te sientes ahora y tendrás la respuesta! Se feliz! 78-42

Leo

Eres una persona de fe y esta semana verás los milagros que esperabas. Aquieta tu espíritu y visualiza ese sueño que atesoras! 07-36

Juan Jiménez Coll

Virgo

Estás cansada/o de lo mismo, necesitas paz y sosiego y lo tendrás porque transmutarás toda energía negativa con tu mente! 54-23

Libra

El amor está siempre contigo porque eres el amor del zodíaco! Nadie te amará más que tú! Bendice tu entorno con esencia de jazmín! 14-71

Escorpio

Pon distancia de aquellas cosas que te hacen mal, descubre esos hábitos que no te suman! Tendrás una semana de bendiciones! 55-12

Sagitario

En el trabajo estarás feliz recibiendo aumentos y menos afanes! Estarás viviendo momentos felices en el amor. Piensa positivo! 77-83

Capricornio

Cuida tu tranquilidad y armonía, confía en el día a día, ten fe en Dios! Podrás lograr todo lo que esperas esta semana. 34-58

Acuario

El destino te colocará en tu mejor momento en el trabajo, aprovecha las oportunidades que tendrás! Días de alegrías y progresos! 37-11

Piscis

Tiempo de abundancia y felicidad en tu vida! Estarás teniendo un respiro a tanto estrés emocional y espiritual. Días lindos! 44-27.

El tarotista recordó que las predicciones con 95% aciertos y puedes consultarlo al 1-829-915-6604.

