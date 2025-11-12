¡No te descuides!
Esto es lo que te traen los astros para la semana del 10 al 16 de noviembre del 2025
Conozca aquí lo que te depara el futuro.
El vidente Juan Jiménez Coll dio a conocer este lunes el horóscopo semanal del 10 al 16 de noviembre del 2025.
Aries
Recordar es volver a vivir las experiencias, interiorizarlas y aprehender verdaderamente apreciando lo vivido con gratitud. 13-26
Tauro
Usa tu intuición para tener poderes más allá de la razón y la lógica, tendrás más éxito. Una puerta importante se abrirá en tu prosperidad. 09-22
Géminis
Es momento de cambios importantes en tu vida, dejarás atrás muchas cosas y podrás vivir como quieres, no temas a esos cambios. 07-31
Cáncer
Ya no eres la misma persona, has cambiado para bien? O para mal? Revisa cómo te sientes ahora y tendrás la respuesta! Se feliz! 78-42
Leo
Eres una persona de fe y esta semana verás los milagros que esperabas. Aquieta tu espíritu y visualiza ese sueño que atesoras! 07-36
Virgo
Estás cansada/o de lo mismo, necesitas paz y sosiego y lo tendrás porque transmutarás toda energía negativa con tu mente! 54-23
Libra
El amor está siempre contigo porque eres el amor del zodíaco! Nadie te amará más que tú! Bendice tu entorno con esencia de jazmín! 14-71
Escorpio
Pon distancia de aquellas cosas que te hacen mal, descubre esos hábitos que no te suman! Tendrás una semana de bendiciones! 55-12
Sagitario
En el trabajo estarás feliz recibiendo aumentos y menos afanes! Estarás viviendo momentos felices en el amor. Piensa positivo! 77-83
Capricornio
Cuida tu tranquilidad y armonía, confía en el día a día, ten fe en Dios! Podrás lograr todo lo que esperas esta semana. 34-58
Acuario
El destino te colocará en tu mejor momento en el trabajo, aprovecha las oportunidades que tendrás! Días de alegrías y progresos! 37-11
Piscis
Tiempo de abundancia y felicidad en tu vida! Estarás teniendo un respiro a tanto estrés emocional y espiritual. Días lindos! 44-27.
El tarotista recordó que las predicciones con 95% aciertos y puedes consultarlo al 1-829-915-6604.