Esto es lo que te traen los astros para la semana del 10 al 16 de noviembre del 2025

El vidente Juan Jiménez Coll dio a conocer este lunes el horóscopo semanal del 10 al 16 de noviembre del 2025.

Aries

Recordar es volver a vivir las experiencias, interiorizarlas y aprehender verdaderamente apreciando lo vivido con gratitud. 13-26

Tauro

Usa tu intuición para tener poderes más allá de la razón y la lógica, tendrás más éxito. Una puerta importante se abrirá en tu prosperidad. 09-22

Géminis

Es momento de cambios importantes en tu vida, dejarás atrás muchas cosas y podrás vivir como quieres, no temas a esos cambios. 07-31

Cáncer

Ya no eres la misma persona, has cambiado para bien? O para mal? Revisa cómo te sientes ahora y tendrás la respuesta! Se feliz! 78-42

Leo

Eres una persona de fe y esta semana verás los milagros que esperabas. Aquieta tu espíritu y visualiza ese sueño que atesoras! 07-36

Virgo

Estás cansada/o de lo mismo, necesitas paz y sosiego y lo tendrás porque transmutarás toda energía negativa con tu mente! 54-23

Libra

El amor está siempre contigo porque eres el amor del zodíaco! Nadie te amará más que tú! Bendice tu entorno con esencia de jazmín! 14-71

Escorpio

Pon distancia de aquellas cosas que te hacen mal, descubre esos hábitos que no te suman! Tendrás una semana de bendiciones! 55-12

Sagitario

En el trabajo estarás feliz recibiendo aumentos y menos afanes! Estarás viviendo momentos felices en el amor. Piensa positivo! 77-83

Capricornio

Cuida tu tranquilidad y armonía, confía en el día a día, ten fe en Dios! Podrás lograr todo lo que esperas esta semana. 34-58

Acuario

El destino te colocará en tu mejor momento en el trabajo, aprovecha las oportunidades que tendrás! Días de alegrías y progresos! 37-11

Piscis

Tiempo de abundancia y felicidad en tu vida! Estarás teniendo un respiro a tanto estrés emocional y espiritual. Días lindos! 44-27.

El tarotista recordó que las predicciones con 95% aciertos y puedes consultarlo al 1-829-915-6604.