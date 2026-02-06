El horóscopo de este 6 de febrero del 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 – 21/04)

Es un día muy favorable para salir bien visto por tu entorno al solucionar cualquier inconveniente que se produzca.

TAURO (22/04 – 21/05)

Tendrás que ser más práctico para que los problemas no te ahoguen demasiado y te impidan seguir tus actividades.

GÉMINIS (22/05 – 21/06)

Es favorable que no te apresures a tomar ninguna decisión. Debes analizar muy bien el contexto antes de actuar.

CÁNCER (22/06 – 21/07)

Una actividad social se desarrollará con tensiones. Aunque no es culpa tuya, al final te atraparán en los argumentos de otro.

LEO (22/07 – 21/08)

Hoy buscarás liberarte rápidamente de tus obligaciones para llegar lo antes posible a tu hogar y disfrutar con tu familia.

VIRGO (22/08 – 21/09)

Tu transparencia te favorece en los negocios. Recibirás votos de confianza porque saben que no le das vueltas a la verdad.

LIBRA (22/09 – 21/10)

Planifica concienzudamente tus asuntos, si hay errores de tu parte las cosas pueden complicarse. Pequeñas molestias pasajeras.

ESCORPIO (22/10 – 22/11)

Sacarás fuerzas de flaqueza y, airosamente, lograrás salir de situaciones que parecían infranqueables.

SAGITARIO (23/11 – 21/12)

Cálmate. Hoy puedes vivir momentos tensos. Tómalos como una prueba y cuídate de tus actitudes impulsivas.

CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)

Estarás más espiritual, en contacto con temas más trascendentes que llenan el alma. Periodo de gran introspección, aprovéchalo.

ACUARIO (22/01 – 21/02)

Aprovecha para conversar en profundidad con allegados de tus gustos, de lo que piensas y de tus deseos. Demuestra tus sentimientos.

PISCIS (22/02 – 21/03)

Te falta organización y madurez en este día. Habrá que evitar los excesos y también la rebeldía ante las imágenes autoritarias.