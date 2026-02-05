Lo que te depara el futuro hoy
El horóscopo de este 5 de febrero del 2026
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 – 21/04)
Energías negativas te restringirán de lo necesario para poder avanzar en el terreno profesional. No desesperes porque será poco.
TAURO (22/04 – 21/05)
No tendrás manera de conciliar la concentración durante esta jornada. Así que trata de no firmar papeles ni realizar negocios.
GÉMINIS (22/05 – 21/06)
Hoy encontrarás las respuestas que buscabas. Tu vitalidad se traduce en rendimiento, buena etapa para buscar nuevas alternativas.
CÁNCER (22/06 – 21/07)
Día un tanto confuso, dedícate a tu trabajo y no prestes atención a cosas que no te conciernen y lo único que hacen es distraerte.
LEO (22/07 – 21/08)
Es posible que recibas una invitación para participar de una celebración familiar a la distancia a través de una videoconferencia.
VIRGO (22/08 – 21/09)
Aunque tiendes a comenzar muchas cosas, tómate el tiempo de terminarlas, traerán sus beneficios.
LIBRA (22/09 – 21/10)
Las penurias económicas pasan a un discreto segundo plano. En esta etapa deberás esforzarte para quedar en buena posición.
ESCORPIO (22/10 – 22/11)
Aunque los resultados no serán instantáneos, los pasos dados el día de hoy tendrán una influencia definitiva en tu vida.
SAGITARIO (23/11 – 21/12)
Día de encrucijadas emocionales ya que te verás en aprietos al tener que elegir entre tu pareja y tu familia. Sé diplomático.
CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)
Hoy debes mantener las cosas como están, sobre todo porque hay riesgos en materia de negocios delicados. Mantente al margen.
ACUARIO (22/01 – 21/02)
Estarás apático con personas allegadas a ti. Evalúa qué está pasando para que actúes de esta forma. Evita el maltrato con quienes te quieren.
PISCIS (22/02 – 21/03)
Trata de deshacerte de personas que te han fallado y te han demostrado que sus intereses no son iguales a los tuyos.
