El horóscopo de este 5 de febrero del 2026

Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.

ARIES (21/03 – 21/04)

Energías negativas te restringirán de lo necesario para poder avanzar en el terreno profesional. No desesperes porque será poco.

TAURO (22/04 – 21/05)

No tendrás manera de conciliar la concentración durante esta jornada. Así que trata de no firmar papeles ni realizar negocios.

GÉMINIS (22/05 – 21/06)

Hoy encontrarás las respuestas que buscabas. Tu vitalidad se traduce en rendimiento, buena etapa para buscar nuevas alternativas.

CÁNCER (22/06 – 21/07)

Día un tanto confuso, dedícate a tu trabajo y no prestes atención a cosas que no te conciernen y lo único que hacen es distraerte.

LEO (22/07 – 21/08)

Es posible que recibas una invitación para participar de una celebración familiar a la distancia a través de una videoconferencia.

VIRGO (22/08 – 21/09)

Aunque tiendes a comenzar muchas cosas, tómate el tiempo de terminarlas, traerán sus beneficios.

LIBRA (22/09 – 21/10)

Las penurias económicas pasan a un discreto segundo plano. En esta etapa deberás esforzarte para quedar en buena posición.

ESCORPIO (22/10 – 22/11)

Aunque los resultados no serán instantáneos, los pasos dados el día de hoy tendrán una influencia definitiva en tu vida.

SAGITARIO (23/11 – 21/12)

Día de encrucijadas emocionales ya que te verás en aprietos al tener que elegir entre tu pareja y tu familia. Sé diplomático.

CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)

Hoy debes mantener las cosas como están, sobre todo porque hay riesgos en materia de negocios delicados. Mantente al margen.

ACUARIO (22/01 – 21/02)

Estarás apático con personas allegadas a ti. Evalúa qué está pasando para que actúes de esta forma. Evita el maltrato con quienes te quieren.

PISCIS (22/02 – 21/03)

Trata de deshacerte de personas que te han fallado y te han demostrado que sus intereses no son iguales a los tuyos.

