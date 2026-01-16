Horóscopo diario de Aries a Piscis: ¿Qué te depara el destino hoy 16 de enero 2026?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES 21/03-2004

La seguridad que tienes sobre lo que piensas te jugará una mala pasada. No siempre tienes la razón. Escucha a los demás.

TAURO 22/04-21/05

Un asunto familiar puede hacer que tus ambiciones profesionales tengan que ser aplazadas. Un amigo jugará un papel fundamental.

GÉMINIS 22/05-21/06

Tendrás ganas de empezar alguna reforma en casa, pero algunos problemas pondrán a prueba tu entusiasmo. Persiste.

CÁNCER 22/06-2007

Hay un problema que está empezando a atormentarte y deseas saber más sobre los verdaderos móviles de alguien. Sé discreto.

LEO 22/07-21/08

Realiza actividades culturales para salir de la rutina, aún desde tu hogar. Puedes conocer gente que te abrirá otro panorama y visión en tu vida.

VIRGO 22/08-27/09

Armonía, paz y bienestar son las palabras con las que empezarás el día de hoy. Gozarás de tranquilidad. Disfrútala.

LIBRA 22/09-21/10

Hoy se presentará un momento complejo para toda cuestión en que lo económico tenga algo que ver. Manéjate con cuidado.

ESCORPIO 22/10-22/11

Por el momento no tendrás batalla alguna que librar ni enemigo en vista. Se adapta la bandera blanca de la paz.

SAGITARIO 23/-21/12

Si tienes carencias observa cuán desordenada está tu casa, limpia y verás cómo la prosperidad llegará inmediatamente.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Hoy vivirás un momento de gran tensión debido a la intolerancia de un familiar. Trata de oficiar de mediador y evitar se extienda.

ACUARIO 22/01-21/02

Tendrás la impresión que tus amigos te estarán probando. No dudan de tus habilidades pero ten la paciencia hasta el limite.

PISCIS 22/02-21/03

Te sentirás algo débil y falto de energía, te conviene hacer a un lado la dieta. Tu familia necesitará de todo tu apoyo.