Horóscopo de hoy 20 de enero de 2026: claves para un futuro brillante según tu signo

ARIES 21/03-21/04

Este será también un buen tiempo para iniciar proyectos y para sentar las bases del futuro que quieres conseguir.

TAURO 22/04-21/05

Estás en un período de aislamiento y te sentirás confuso y desilusionado, podrías sentir también que los demás te agreden sin razón.

GÉMINIS 22/05-2/06

Vivirás un par de grandes sustos durante el inicio de la jornada de hoy. Esto te dejará tensionado por el resto del día.

CÁNCER 22/06-20/07

Recuerda que te irá mejor si no entras en conflictos con los demás. No puedes pensar que el mundo está contra ti, mejor revisa tu comportamiento

LEO 22/07-2/08

Tendrás una tendencia a encerrarte en ti mismo, a tener discusiones sin sentido. Esta actitud conspirará contra tu propio progreso

VIRGO 22/08-21/09

Si eres práctico y observador, podrás ver con claridad quiénes están a tu lado por interés y quienes realmente te quieren.

LIBRA 22/09-21/10

Dedicaras la mayor cantidad de horas al descanso, porque no será un día apropiado para el desgaste energético.

ESCORPIO 22/10-22/1

Cuida tu salud. Tus sentimientos están siendo usados en contra tuya. Imponte para evitar ser blanco de injusticias. Nuevas oportunidades laborales.

SAGITARIO 23/11-21/12

Por suerte los malos momentos se compensarán con buenas noticias y algunos reconocimientos de tu entorno.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Te alegrará que un amigo que pensates perdido se comunique contigo, no solo para saludarte, sino para hacerte grandes propuestas.

ACUARIO 22/01-21/02

Vas a valorar en los demás y en ti mismo lo no convencional . Darás Importancia a la Independencia personal, hasta la exigirás.

PISCIS 22/02-21/03

Se suspenderán las reuniones de índole social debido a inconvenientes que sufrirás a último momento. No te desanimes.