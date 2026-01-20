Predicciones
Horóscopo de hoy 20 de enero de 2026: claves para un futuro brillante según tu signo
Conoce cómo cada signo del zodiaco enfrentará los retos y oportunidades que trae el día de hoy.
ARIES 21/03-21/04
Este será también un buen tiempo para iniciar proyectos y para sentar las bases del futuro que quieres conseguir.
TAURO 22/04-21/05
Estás en un período de aislamiento y te sentirás confuso y desilusionado, podrías sentir también que los demás te agreden sin razón.
GÉMINIS 22/05-2/06
Vivirás un par de grandes sustos durante el inicio de la jornada de hoy. Esto te dejará tensionado por el resto del día.
CÁNCER 22/06-20/07
Recuerda que te irá mejor si no entras en conflictos con los demás. No puedes pensar que el mundo está contra ti, mejor revisa tu comportamiento
LEO 22/07-2/08
Tendrás una tendencia a encerrarte en ti mismo, a tener discusiones sin sentido. Esta actitud conspirará contra tu propio progreso
VIRGO 22/08-21/09
Si eres práctico y observador, podrás ver con claridad quiénes están a tu lado por interés y quienes realmente te quieren.
LIBRA 22/09-21/10
Dedicaras la mayor cantidad de horas al descanso, porque no será un día apropiado para el desgaste energético.
ESCORPIO 22/10-22/1
Cuida tu salud. Tus sentimientos están siendo usados en contra tuya. Imponte para evitar ser blanco de injusticias. Nuevas oportunidades laborales.
SAGITARIO 23/11-21/12
Por suerte los malos momentos se compensarán con buenas noticias y algunos reconocimientos de tu entorno.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Te alegrará que un amigo que pensates perdido se comunique contigo, no solo para saludarte, sino para hacerte grandes propuestas.
ACUARIO 22/01-21/02
Vas a valorar en los demás y en ti mismo lo no convencional . Darás Importancia a la Independencia personal, hasta la exigirás.
PISCIS 22/02-21/03
Se suspenderán las reuniones de índole social debido a inconvenientes que sufrirás a último momento. No te desanimes.