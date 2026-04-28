Horóscopo de hoy 28 de abril 2026: descubre lo que te depara el destino según tu signo

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ARIES 21/03-21/04

Estás pasando por un período grandioso, trata de aprovechar hasta el último momento de cada situación, no te arrepentirás.

TAURO 22/04-2/05

Trabajas duro todo el tiempo, trata de tomar un momento para relajarte porque tu energía tenderá a abandonarte.

GEMINIS 22/05-21/06

Hoy tendrás la oportunidad de volver a dialogar con aquella persona que te has llevado mal por tanto tiempo. Aprovéchala

CÁNCER 22/06-21/07

Trata de no forzar tus propios intereses para con los demás, ya que está bien que seamos diferentes en ciertos aspectos de la vida.

LEO 22/07-21/08

Dale a las cosas el valor que tienen. Si sobre valorizas pierdes el tiempo y si no le das valor pierdes tus intereses.

VIRGO 22/08-21/09

Todos hemos venido a aprender, y no se aprende sin situaciones dolorosas que se conectan con otras felices.

LIBRA 22/09-21/10

Una situación que no esperabas te obligará a tomar partido y defender lo que te corresponde. Tómalo con calma.

ESCORPIO 22/10-22/1

Tienes muchas posibilidades de que te suceda una aventura cuando y donde menos te esperas. Debes estar dispuesto.

SAGITARIO 23/-21/12

No todo lo planeado suele salir como esperamos. No te desesperes si recibes una respuesta negativa, tendrás otra oportunidad.

CAPRICORNIO2/12-2/01

Si no estás seguro de lo que sientes respecto de esa situación en especial trata de relajarte y pensar bien las cosas.

ACUARIO 22/01-21/02

Estás pasando por un momento en que las cosas no pueden salir mejor. Es momento de iniciar algún nuevo emprendimiento.

PISCIS 22/02-2/03

Deberás hacer uso de tu capacidad de comunicación, ya que se podrían presentar problemas en tu círculo intimo.