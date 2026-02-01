Astrología
Horóscopo de hoy, domingo 1 de febrero de 2026: así te influyen los astros
El inicio de febrero llega con movimientos energéticos que marcan decisiones en el amor, el trabajo y la salud para cada signo del zodiaco.
Este 1 de febrero de 2026, los astros impulsan cierres de ciclos, reflexión personal y nuevas oportunidades. La Luna favorece la introspección y el equilibrio emocional, mientras que los movimientos planetarios invitan a actuar con prudencia y claridad.
Aries:
Es un buen día para organizar pendientes y replantear metas personales. Evita discusiones innecesarias y cuida tus palabras.
Tauro:
La estabilidad que buscas comienza desde lo emocional. Buen momento para conversaciones importantes en pareja o familia.
Géminis:
La comunicación será clave. Noticias inesperadas pueden abrir nuevas oportunidades laborales o académicas.
Cáncer:
Día ideal para enfocarte en tu bienestar. Escucha tu intuición y evita sobrecargarte de responsabilidades.
Leo:
Tu liderazgo se hará notar, pero procura no imponer tu punto de vista. El equilibrio te dará mejores resultados.
Virgo:
Los detalles marcarán la diferencia. Es un buen momento para poner orden en asuntos financieros o laborales.
Libra:
Las relaciones personales toman protagonismo. Busca acuerdos y evita decisiones impulsivas.
Escorpio:
La energía del día favorece los cambios internos. Reflexiona antes de actuar y confía en tu proceso.
Sagitario:
Se presentan oportunidades para planificar viajes o nuevos proyectos. Mantén los pies en la tierra.
Capricornio:
El trabajo y la disciplina dan frutos. Reconoce tus logros y date un espacio para descansar.
Acuario:
Tu creatividad estará en alza. Es un día propicio para iniciar algo diferente o retomar ideas pendientes.
Piscis:
La sensibilidad estará a flor de piel. Rodéate de personas positivas y cuida tu energía emocional.