Horóscopo de hoy, domingo 1 de febrero de 2026: así te influyen los astros

Este 1 de febrero de 2026, los astros impulsan cierres de ciclos, reflexión personal y nuevas oportunidades. La Luna favorece la introspección y el equilibrio emocional, mientras que los movimientos planetarios invitan a actuar con prudencia y claridad.

Aries:

Es un buen día para organizar pendientes y replantear metas personales. Evita discusiones innecesarias y cuida tus palabras.

Tauro:

La estabilidad que buscas comienza desde lo emocional. Buen momento para conversaciones importantes en pareja o familia.

Géminis:

La comunicación será clave. Noticias inesperadas pueden abrir nuevas oportunidades laborales o académicas.

Cáncer:

Día ideal para enfocarte en tu bienestar. Escucha tu intuición y evita sobrecargarte de responsabilidades.

Leo:

Tu liderazgo se hará notar, pero procura no imponer tu punto de vista. El equilibrio te dará mejores resultados.

Virgo:

Los detalles marcarán la diferencia. Es un buen momento para poner orden en asuntos financieros o laborales.

Libra:

Las relaciones personales toman protagonismo. Busca acuerdos y evita decisiones impulsivas.

Escorpio:

La energía del día favorece los cambios internos. Reflexiona antes de actuar y confía en tu proceso.

Sagitario:

Se presentan oportunidades para planificar viajes o nuevos proyectos. Mantén los pies en la tierra.

Capricornio:

El trabajo y la disciplina dan frutos. Reconoce tus logros y date un espacio para descansar.

Acuario:

Tu creatividad estará en alza. Es un día propicio para iniciar algo diferente o retomar ideas pendientes.

Piscis:

La sensibilidad estará a flor de piel. Rodéate de personas positivas y cuida tu energía emocional.