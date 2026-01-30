Este es el horóscopo de este viernes 30 de enero del 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 - 21/04)

Debes vigilar muchos de los aparentemente pequeños factores que ahora están teniendo un impacto mayor de lo que percibes. Un muy buen momento.

TAURO (22/04 - 21/05)

Necesitado cambio de aires en tu situación está a pocos días. Pronto un don mayor será tuyo.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Estás en un momento ideal para construir o participar de una forma más profunda y directa en tus relaciones sociales.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Lideras, no necesitas imponer demasiado tu autoridad. Los demás te reconocerán tus méritos y tu excelente soporte a nivel grupal.

LEO (22/07 - 21/08)

Superarás con facilidad las demoras burocráticas. Posibilidades de nuevos negocios en un futuro no muy lejano.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Te repartirás entre las necesidades de tu casa y del trabajo. Atiende las que consideres más prioritarias.

LIBRA (22/09 - 21/10)

La suerte te acompañará en lugares poco comunes. Tendrás que imponerte con tus ideas, pero te sobrará firmeza.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

Son de esperar dificultades de las normales y es probable que los beneficios no sean los esperados. Reencuentros inesperados.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

Un acontecimiento agradable te pondrá feliz y hará afrontar esta fase de manera positiva. Todo se solucionará en el corto plazo.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

Hoy puedes llegar a ser una excelente persona creativa, incluso un excelente crítico, de quien sería atinado escuchar los consejos.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Tu problema son tus cambios repentinos de humor, aunque te sobran admiradores y amigos que perdonan tus travesuras. Contrólate.

PISCIS (22/02 - 21/03)

Pasas por un momento en el que no encuentras inspiración para realizar alguna actividad que te brinde beneficios.