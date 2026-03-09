Horóscopo de hoy: predicciones para Aries, Tauro, Géminis y los demás signos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El vidente Juan Jiménez Coll dio a conocer el horóscopo semanal 9 al 15 de marzo 2026.

A continuación las prediciones:

Aries

Construyes tu futuro día a día, y en especial esta semana estarás dando pasos importantes hacia esa meta especial que añoras! 11-23

Tauro

Estarás haciendo una inversión con mucha capacidad de raciocinio y con mucho analizar por lo tanto será exitoso proyecto! 14-56

Géminis

Estarás recibiendo regalos que esperabas, premios de la vida y en tu trabajo tendrás una valoración superior a lo que soñabas! 09-27

Cancer

Hay problemas que se resuelven soltándolos a Dios al universo. Te darás cuenta que la mejor forma de lucha es la no lucha. 33-07

Leo

En todo mal hay un bien escondido, y tú lo sabes porque te han sucedido situaciones engorrosas y luego has visto mucho bien en tu vida. 14-52

Virgo

Todas tus puertas se abren todas tus luces encienden, estarás teniendo una semana llena de fe y milagros. Lo que pienses lo verás! 36-71

Libra

Quiérete más, cuídate más, respétate más, deja de regalar amor a quien no te quiere, busca oro no basura que limpiar! 03-17

Escorpio

Esta será una semana muy activa, de resolver situaciones en el trabajo que tenían paralizada tu energía de progreso. Se feliz! 55-69

Sagitario

Es una semana para cuidar tu salud especialmente. Estarás descubriendo situaciones en el trabajo que te llenarán de suerte. 47-81

Capricornio

Cuida tus energías, como nunca estarás siendo rodeada/o de envidias que podrían dañar tu buena vibración en estos días. 30-18

Acuario

Estarás viviendo eventos y situaciones que cambiarán tu vida para siempre, y para bien! Cuidado con tu estómago! 71-38

Piscis

Descubrirás quiénes son tus verdaderas amistades, y quienes solamente están en tu vida para obstaculizar tu desarrollo. 46-72

Coll es tarotista, arquitecto, quiromante, espiritista, intérprete de sueños.

Sus predicciones cuentan con un 95% aciertos!.