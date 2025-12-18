Este es el horóscopo de este jueves 18 de diciembre 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los movimientos astrales marcan el pulso del día e influyen en el amor, el trabajo, la salud y las decisiones cotidianas.

Descubre qué te depara el destino y cómo aprovechar mejor las energías que hoy tienen los astros reservadas para tu signo.

|ARIES | 21/03 - 21/04 | Las acciones y decisiones que realices durante la jornada de hoy tendrán repercusiones a futuro. Medítalas detenidamente.

TAURO | 22/04 - 21/05 | Jornada propicia para destacarse, puesto que contarás con la mirada atenta de tus jefes en tu espalda. Da lo mejor de ti.

GÉMINIS | 22/05 - 21/06 | Comenzarás a experimentar problemas de vista debido a la lectura excesiva y el uso continuo de la computadora.

CÁNCER | 22/06 - 21/07 | Cuida los comentarios que realices durante la jornada de hoy. No des la oportunidad a los que esperan tu fracaso.

LEO | 22/07 - 21/08 | Salidas con amigos te brindarán los contactos que estás necesitando para ese proyecto pendiente. Muestra tus cualidades.

VIRGO | 22/08 - 21/09 | Mucho cuidado con los cambios de clima que te esperan en el día de hoy. Asegúrate de tener un abrigo a mano.

LIBRA | 22/09 - 21/10 | El clima te jugará una mala pasada en el día de hoy, retrasándote en todos los compromisos planeados para la jornada.

ESCORPIO | 22/10 - 22/11 | Día especial para relacionarse con personas influyentes del medio. Atiende las reuniones que puedas y muéstrate social.

SAGITARIO | 23/11 - 21/12 | Deberás superar ciertos miedos de tu pasado si pretendes aspirar a una nueva vida. Considera esto durante el día de hoy.

CAPRICORNIO | 22/12 - 21/01 | Manejarás las tensiones de la jornada de hoy a las mil maravillas, lo que elevará tu confianza a las nubes. Aprovecha lo.

ACUARIO | 22/01 - 21/02 | Tendrás una tendencia a forzar situaciones en el día de hoy que terminará por jugarte en contra eventualmente.

PISCIS | 22/02 - 21/03 | No te apresures en emitir ciertos juicios que te deberían llevar tiempo. Toma las cosas con calma y de a poco.