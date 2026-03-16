El horóscopo de este lunes 16 de marzo del 2026

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ARIES (21/03 - 21/04)

Recibirás hoy buenas noticias y tendrás nuevas oportunidades de combinar el trabajo con el placer.

TAURO (22/04 - 21/05)

Tendrás que tener cuidado con las amistades mentirosas e hipócritas, las cuales podrían aprovecharse de tu bondad.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Hoy podrías encontrarte soñando despierto, la fantasía parecerá ser la opción más fácil. No obstante, debes evitar ser iluso.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Deberás resignarte dejar ir una amistad que te acompañara durante un largo tiempo en tu vida. No decaigas.

LEO (22/07 - 21/08)

Las discusiones y la violencia no te traerán nada bueno. Debes concentrar tus energías en lo que haces y prestar atención.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Ciertas circunstancias que dejarás experimentar durante la jornada de hoy dejarán una profunda marca en tu carácter.

LIBRA (22/09 - 21/10)

Comenzarás a experimentar sentimientos no comunes en ti. Vislumbrarás la posibilidad de crecer a nivel emocional.

ESCORPIO (22/10 - 21/11)

Necesitas tomar posturas más flexibles ante la adversidad, especialmente con tus relaciones. El futuro es incierto para todos.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

Lograrás alcanzar el grado de madurez necesario para tomar la determinación firme de poner remedio a problemas del pasado.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

Hoy tienes todo a tu favor. Salud, dinero y amor estarán a la orden del día, aprovéchalos porque no se repetirá con frecuencia.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Un impedimento claro en este momento es tu excesivo orgullo, que afecta a todos los órdenes de tu vida. Debes aprender a perdonar.

PISCIS (22/02 - 21/03)

Los asuntos legales necesitan de tu atención. Los viajes no se llevarán a cabo, y si se realizan, no tendrán los resultados esperados.