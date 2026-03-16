Refuerzan seguridad en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por inicio de audiencia contra hermanos Espaillat

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Un amplio dispositivo de seguridad fue desplegado desde tempranas horas de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ante el inicio de la audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas, el pasado 8 de abril de 2025.

La seguridad en los alrededores del tribunal fue reforzada con la presencia de agentes policiales, quienes establecieron un cordón en el área ante el temor de que familiares de las víctimas acudieran a protestar durante el desarrollo de la audiencia. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado manifestaciones.

La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y será conocida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Yisel Méndez.

Refuerzan seguridad en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por inicio de audiencia contra hermanos EspaillatLoyda Peña

Acusación

El Ministerio Público, en el expediente acusatorio, establece, que los acusados agravaron su responsabilidad penal al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura.

Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando, en cambio, el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.

En su acusación el Ministerio Público incluye los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo).

El Ministerio Público sustenta que, en sus acciones, como responsables de la operación del local de diversión ubicado en la avenida Independencia, del Distrito Nacional, los hermanos Espaillat incurrieron en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

El órgano acusador sustenta la acusación con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.

Otros casos

En el mismo escenario judicial también están previstos otros procesos de alto interés público. Entre ellos figura el caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), cuyos principales imputados son Hugo Beras y Jochi Gómez.

Asimismo, se espera el conocimiento de diligencias relacionadas con el caso Medusa, cuyo principal imputado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.