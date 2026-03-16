Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Un ambiente de luto, consternación y tristeza ha dejado en la comunidad de Comedero Arriba, ubicada en la zona sur del municipio de Fantino, en la provincia Sánchez Ramírez, la muerte de Wanda Rosa, quien fue asesinada a tiros por su expareja, Mauricio Castillo, quien posteriormente se suicidó.

La pareja, que deja a una niña en la orfandad, fue descrita por familiares y amigos como personas de bien, que gozaban del cariño de la comunidad.

“Es algo doloroso cuando pasa eso, porque deja una mancha imborrable”, manifestó Pedro José Acosta, quien hizo un llamado a la sociedad a tomar esta tragedia como ejemplo para evitar que se repita otra similar.

“Este caso estremeció a uno. Esto no se esperaba”, agregó Ramón Rosa Reyes, residente de la zona.

Feminicidio-suicidio en Fantino deja a una niña en la orfandad y causa consternación en la comunidad

De acuerdo con versiones preliminares, Castillo habría llegado hasta donde se encontraba Rosa y le disparó, quitándole la vida en el acto. Tras cometer el crimen, el hombre se habría disparado, muriendo poco después.

Wanda laboraba en una banca de lotería, mientras que Pedro era propietario de un colmado.

El coronel Larkin Moquete, jefe del Departamento Policial de Sánchez Ramírez, informó que la uniformada inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Los informes preliminares indican que los celos y una acalorada discusión habrían motivado la tragedia, que deja a dos menores de edad en la orfandad.

Al lugar del hecho acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, así como agentes del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía.

Las honras fúnebres de ambos serán realizadas este lunes.