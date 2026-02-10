El horóscopo de este martes 10 de febrero del 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 – 21/04)

Saber escuchar consejos y ser comprensivo con los demás te permitirá alcanzar grandes logros en la vida, en diferentes ámbitos.

TAURO (22/04 – 21/05)

Los problemas no desaparecen por arte de magia solo porque decidas no enfrentarlos. Te esperarán ahí por siempre.

GÉMINIS (22/05 – 21/06)

Deberás poner todo de ti para poder concluir con ciertos compromisos que hiciste recientemente. El clima no ayudará.

CÁNCER (22/06 – 21/07)

La calidad mental es la materia prima de los servicios que prestas o vendes, tus palabras son el resultado de tus pensamientos.

LEO (22/07 – 21/08)

Evita proyectarte demasiado a futuro y preocúpate por tus responsabilidades inmediatas. No entres en pánico, paso a paso.

VIRGO (22/08 – 21/09)

Hay una tendencia al error que te puede provocar exigirte, puedes evitarla si tienes cuidado, lo que significa estar atento.

LIBRA (22/09 – 21/10)

Día de grandes avances en el ámbito laboral. Encontrarás al final lo que necesitabas para poder mejorar en todo aspecto.

ESCORPIO (22/10 – 22/11)

Día de muy gratas sorpresas y alegrías en el ámbito sentimental. Alcanzarás una meta muy esperada y anhelada.

SAGITARIO (23/11 – 21/12)

Tu tendencia a hacer lo que quieres sin comprometerte, te llevará a una situación incómoda en cierta negociación.

CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)

Las claves del día serán la iniciativa, el carisma, la fuerza y la lucidez. Sabrás hacerte valer como nunca. Debes aprovechar tu buen momento.

ACUARIO (22/01 – 21/02)

Lograrás grandes avances en la superación de ciertos miedos personales e inseguridades profundamente arraigadas.

PISCIS (22/02 – 21/03)

Las responsabilidades te pesarán cierto alivio cuando la familia y los amigos ofrezcan su ayuda.