Descubre qué sorpresas trae hoy 08 de febrero el horóscopo para tu signo zodiacal

Aries

No esperes que ningún proyecto creativo vaya sin problemas hoy. Puedes experimentar bloqueos mentales que te resulten difíciles de superar. No dejes que te afecten. Los bloques pasarán. Sólo hay que poner el proyecto a un lado y volver a él más tarde. Una llamada telefónica de un amigo podría traer una noticia desconcertante que puedes querer transmitir a los demás. Antes de hacerlo, asegúrate de que tienes las cosas claras.

Tauro

Eres una persona muy intuitiva por naturaleza, y hoy lo debes estar sintiendo especialmente. No te sorprendas si espontáneamente sintonizas con las ideas y las emociones de los que te rodean, o incluso si tú y otra persona emplean las mismas palabras a la vez. Utiliza tus conocimientos para aumentar tu comprensión de los demás. También puedes descubrir que traen inspiración artística e incluso hacen avanzar hasta tus ambiciones más mundanas.

Géminis

Hoy es muy probable que sientas indecisión con respecto a dos direcciones diferentes. Una parte de ti desea aislarse en algún sitio y leer, mientras que otra parte de ti siente que debe salir, ir a algún lugar, y hacer algo. Puedes ser más impaciente que de costumbre con las disputas entre compañeros de trabajo o familiares. Podría ser una buena idea hacer algo de ejercicio durante el día para sacar las tensiones internas. ¡Podrás relajarse con un buen libro por la noche!

Cáncer

Dificultades menores relativas al dinero podrían ponerte en estado de frustración. Los problemas no son trascendentales, pero aún tienen que ser manejados y podrían tardar tanto tiempo que prefieras pasarla haciendo otra cosa. Sin embargo, ceder a tu frustración podía hacerte perder más tiempo que simplemente manejar la situación y seguir adelante. Trata de mantener la calma. Toma tus problemas con ambas manos, resuélvelos y sigue adelante.

Leo

Una discusión con tu pareja podría hacerte sentir mucho desánimo y algo de depresión hoy. Sin embargo, probablemente sientes demasiada conmoción como para discutirlo con él o ella. Pasa el día ocupándote y sacando fuera tu frustración. Olvídate de eso por un tiempo. Esto debería permitirte ver la situación de manera más objetiva, de modo que tendrás el estado de ánimo apropiado para arreglar el problema cuando llegue la noche

Virgo

Puedes despertarte esta mañana sintiéndote un poco más triste de lo habitual y podrías no ser capaz de averiguar por qué. Podría tratarse de algún tipo de desequilibrio físico menor o podrías estar sufriendo de fatiga visual. Esto podría ponerte de mal humor contigo y con los demás, especialmente si tienes estrés por las responsabilidades de trabajo. Si te es posible, evita las computadoras y dedica algo de tu tiempo durante el día a correr o dar un paseo a ritmo ligero.

Libra

Hoy, puede que encuentres que te irritan más lo que normal las peculiaridades de amigos, colegas, socios y niños. Los nervios podrían desgastarte y agotar tus ánimos. En momentos como este lo mejor es centrarte y esforzarte por ser tu yo cálido y acogedor de siempre. No se producirán divisiones duraderas, pero la tensión con los demás puede provocar un día incómodo.

Escorpión

Dificultades temporales en el hogar pueden hacer que desees quedarte y resolverlas en lugar de ir al trabajo o a cualquier otro lugar. Sin embargo, los asuntos profesionales también pueden presionar, por lo que es probable que te encuentres en medio de un dilema. En este momento, es probable que la decisión más sabia sea cuidar de tu vida personal en primer lugar. Los asuntos profesionales estarán esperándote todavía mañana.

Sagitario

Algunas comunicaciones más bien inquietantes podrían llegarte hoy, tal vez de fuera del estado. Es probable que no sea nada grave, pero podría ser suficiente como para que te moleste. Los cambios en tu vecindario podrían interferir con tu rutina diaria. Un vecino o familiar podría estar enfermo y es posible que sientas la obligación de ayudar. Esto está bien, siempre y cuando no te comprometa demasiado.

Capricornio

Algunos asuntos menores de dinero pueden necesitar ser manejados hoy, y puedes encontrar esto irritante ya que probablemente tengas otras cosas que preferirías hacer. La situación podría causar cierta fricción con miembros de la familia, pero eso pasará. Sin embargo, serás capaz de reunir todas tus habilidades innatas y conseguir manejar los asuntos de dinero, lo cual te dejará el resto del día para hacer lo que quieras. Ten paciencia.

Acuario

La curación de una ruptura temporal con tu pareja es probable que tenga lugar hoy, con mucha comunicación honesta y más disculpas de las que son necesarias. Puedes encontrarte con que una gran cantidad de problemas han salido a la luz y que hay un nuevo entendimiento entre los dos. Algo nuevo puede suceder o, por lo menos, cambios en la casa que tienes ahora.

Piscis

El deseo de estar por tu cuenta y disfrutar de un poco de soledad es probable que hoy esté en conflicto con la realidad de tus obligaciones. Podrías encontrarte desconectando a veces y sin poder concentrarte en las tareas a mano, así que trata de mantener la concentración. Algunas cartas o llamadas telefónicas irritantes pueden llegarte, pero nada que no puedas tratar. Ve una película emocionante esta noche.

